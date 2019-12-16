«АвтоВАЗ» модернизирует «Ниву»: обновленную LADA 4х4 запускают в производство

Волжский автозавод запускает производство модернизированную LADA 4х4. Внедорожник получил обновленный интерьер и улучшенную шумовиброизоляцию.

Как сообщается в пресс-релизе «АвтоВАЗа», опубликованном 16 декабря, модернизированная LADA 4х4 оснащается полностью обновленной панелью приборов. На ней появился новый блок управления климатической системой и тремя вращающимися рукоятками и электроприводами заслонок отопителя и рециркуляции.

Вещевой ящик сделали объемней, консоль снабдили двумя розетками 12V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку. Также был расширен список функций бортового компьютера. В салоне устанавливаются новые сиденья с «развитой боковой поддержкой», кроме того, у передних кресел для «трехдверок» модернизировали механизм складывания. Заднему ряду сидений добавили два подголовника.

Плафон освещения в салоне заменили более эффективным с интегрированным блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Изменились также потолочные поручни и солнцезащитные козырьки и обивка потолка и стоек лобового стекла.





Для повышения виброакустического комфорта автомобиль получил новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, а также улучшенный пакет шумовиброизоляции на панелях кузова. Версия LADA 4х4 Urban получила также интегрированные в передний бампер противотуманные фары.

Сроки начала продаж, комплектации и цены на модернизированную «Ниву» объявят дополнительно.