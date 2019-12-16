Минтруд РФ предложил сократить сроки выдачи маткапитала до 12 дней

Российское Министерство труда предложило сократить срок принятия решения по заявлению о распоряжении маткапиталом с 1 месяца до 12 дней, срок перечисления средств в случае положительного решения составит от 3 до 10 рабочих дней. Соответствующий проект постановления правительства Минтруд опубликовал на федеральном портале нормативных правовых актов 16 декабря.

«Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» разработан в целях сокращения срока принятия решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала до двенадцати календарных дней с даты приема заявления о распоряжении, а также сокращения сроков перечисления указанных средств в случае принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Согласно документу, предлагается сократить срок принятия решения при направлении средств маткапитала по трем из возможных направлений: на улучшение жилищных условий, на образование ребенка и на реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что с начала действия программы материнского капитала в 2007 году по ней было выплачено 2,5 трлн рублей. Размер маткапитала в 2019 году составил более 450 тыс. рублей. С 1 января 2020 года материнский капитал увеличится до 466 617 рублей.



