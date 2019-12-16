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Происшествия
16.12.2019 18:49
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Водитель рассказал, как он сбил кабанов на Приморском, что чувствовал и что было дальше

В утренней аварии на Приморском шоссе, около Лисьего Носа, люди не пострадали. Погибли четыре кабана. Подробности рассказал под вечер 16 декабря водитель Михаил, сбивший животных, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По его словам, он ехал по шоссе со скоростью 90 км/ч; увидев животных, начал тормозить. Животные «шли кучно, отсюда и количество». «Смотрел на дорогу, выскочили за 10–15 метров (субъективно, тоннельное зрение, все дела) перед авто, сразу нажал на тормоз, но удара избежать не удалось, к сожалению», – рассказывает Михаил. Скорость успел сбросить, по собственной оценке, до 50–60 км/ч.

Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today

«Животных очень жалко, особенно тех, которые погибли не сразу, но помочь им было нечем, – пишет Михаил. – Нет, человек я не материальный, машину не жалко, как и времени и нервов. Страха, как и других эмоций, не было, в момент удара сработал вызов экстренных служб, включил аварийку, попросил пассажира выйти быстро из авто, сообщил место, повреждения и сам вышел, выставил аварийный знак, остановил маршрутку, посадил пассажира и встал позади авто на обочине, дожидаясь служб».


Первыми на место аварии прибыли пожарные, они сняли клемму с аккумулятора, чтобы предотвратить возгорание. Затем приехали сотрудники ДПС и природоохранного ведомства. Помощь медиков никому не понадобилась.

Штраф за сбитых животных составляет по 30 тысяч рублей за каждую особь, ущерб покрывает страховка ОСАГО, отмечает Михаил. Ремонт автомобиля он предварительно оценивает в 300 тысяч рублей – эту сумму покрывает каско, работы по времени займут ориентировочно три месяца.

Свою версию рассказала и пассажирка автомобиля, Аня. По её словам, в темноте животных было не видно, только одно «огромное чёрное пятно, видимо, маму»: они бегут не по одному, а кучкой, держатся своей матери. «Мы пытались затормозить, но, к сожалению, это было невозможно. И как раз благодаря водителю, который среагировал, как мог, никто не пострадал. Могу вам сказать, что водитель смотрел на дорогу и не сидел ни в каких гаджетах. А кабаны бежали на большой скорости с противоположной стороны. Видимо, на той стороне мало машин, и они спокойно там пробежали, – пишет Аня. – Конечно, животных жалко».

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