В ресторане у Финского залива собака укусила девочку. Хозяйка представилась фейковым именем и улизнула

Собака агрессивно отреагировала на маленького ребёнка в ресторане, расположенном на берегу Финского залива в петербургском посёлке Комарово. Владелица дворняги общаться с пострадавшей стороной не пожелала, теперь её ищет полиция.

Фото: читатель "Фонтанки" Павел

Как рассказал «Фонтанке» отец пострадавшей девочки Павел, ресторан «Русская рыбалка» он вместе с детьми посетил 8 декабря. Когда петербуржец с сыном забирали вещи из гардероба, трёхлетнюю дочь атаковала собака. Её хозяйка, по его словам, в это время оплачивала заказ еды.

«Из-за женщины выскочила собака и укусила ребёнка за спину. На дочери была майка и кофта. На спине несколько проколов в коже до крови, весь укус практически видно», — отметил Павел и добавил, что его дочери пришлось делать прививку от бешенства.

По его словам, владелица животного отреагировала на происшествие без особого участия, оставила свои данные и покинула ресторан. Позже оказалось, что женщина представилась не своим именем и связаться с ней невозможно. Павел обратился с заявлением в полицию. Всех, кто поможет ему отыскать обидчицу ребёнка, он обещает вознаградить. Сбежавшая была одета в синий пуховик и кепку.



