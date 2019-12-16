Смольный пересчитал тарифы на метро. Поездка по единому электронному билету подорожала на рубль

В Петербурге комитет по тарифам опубликовал проект постановления «Об установлении стоимости проездных документов многоразового пользования на проезд в метрополитене на 2020 год». Раньше он уже обнародовал аналогичный документ, однако теперь внес изменения.

Проект опубликован на сайте Смольного 16 декабря. По сравнению с предыдущим вариантом изменились расценки на поездки по единому электронному билету. Ранее предполагалось, что первые 10 поездок будут стоить по 37 рублей, а затем стоимость снижается, так что с 41-й поездки и далее пассажир платит уже 33 рубля. Теперь отчет начинается с 38 рублей и доходит до 34.

При этом прежними остаются другие расценки. Единый проездной на месяц (трамвай, троллейбус, автобус, метро) будет стоить 3015 рублей, такой же льготный – 623 рубля, для учащихся он обойдется в 535 рублей, для студентов – в 1075 рублей.

Месячный билет для метро должен вырасти до 1870 рублей; суточные единые билеты будут стоить от 185 рублей до 705 рублей в зависимости от количества дней, а единый на 90 минут – 68 рублей.



