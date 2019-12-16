В Германии неизвестные откопали останки Гейдриха. Он был одним из главных организаторов геноцида и близким помощником Гитлера

Могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который считается одним из вдохновителей геноцида евреев и приближенным Адольфа Гитлера, раскопали неизвестные. Останки остались нетронутыми.

«Берлинская полиция пытается выяснить, кто вскрыл безымянную могилу бывшего высокопоставленного офицера СС Рейнхарда Гейдриха, убитого чешскими партизанами в 1942 году», – сообщает https://www.bbc.com/news/world-europe-50806873 16 декабря BBC со ссылкой на МВД ФРГ. Зачем раскопали могилу нациста, остаётся неизвестным.

Немецкий закон обязывает хоронить нацистских преступников без табличек, чтобы избежать вандализма или паломничества. Полицейские считают, что у злоумышленников могла быть наводка, поэтому они знали, где погребен Гейдрих. Останки остались нетронутыми.

В 2000-х произошел похожий случай, когда левые активисты вскрыли могилу штурмовика Хорста Весселя, смерть которого воспевается в нацистском гимне. Череп Весселя выкинули в реку Шпрее.

Рейнхард Гейдрих – начальник главного управления имперской безопасности (1939—1942) нацистской Германии и один из инициаторов «окончательного решения еврейского вопроса». Он был убит в 42 году в Праге.



