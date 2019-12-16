Протаранить дом Васильевском за рулём «Мерседеса» мог хоккеист. В его багаже выступления за СКА и «Динамо»

За рулём «Мерседеса», летевшего на красный и финишировавшего в стене дома на Васильевском острове, мог находиться 16-летний хоккеист. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 16 декабря.

Парень начинал карьеру в Татарстане. В Петербурге выступал за юниорскую команду «Динамо», затем перешёл в СКА. Тренер Евгений Полозов в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что спортсмен играл за СКА, но на данный момент покинул клуб.

Авария на перекрёстке проспекта КИМа и улицы Одоевского произошла около 9 утра 16 декабря. «Мерседес» сиганул на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Ауди Q7». После столкновения автомобиль откинуло в столб и угол дома. По данным ГИБДД, управлял «Мерседесом» 16-летний парень.

На записи регистратора видно, что торопился и мужчина на «Ауди». Водитель выезжал на перекрёсток уже под жёлтый. Впрочем, точные обстоятельства ДТП установят дознаватели.



