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Город
16.12.2019 19:09
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В доме Мурузи проводят несогласованную перепланировку, жильцы боятся обрушения. Квартира принадлежит отцу главы комитета Смольного

В доме Мурузи на Литейном проспекте, 24, проводится несогласованная перепланировка квартиры площадью 224 кв. м, жильцы опасаются обрушения. Об этом 16 декабря сообщило городское отделение Всероссийского общества охраны памятников. Недвижимость принадлежит Сергею Беляеву, отцу председателя комитета по природопользованию Петербурга Дениса Беляева.

Дом Мурузи

Как рассказала «Фонтанке» глава совета дома Ксения Яковлева, в начале декабря рабочие с помощью лебедки стали вытаскивать из окна квартиры отрезки бревен длиной порядка метра каждый в рамках замены перекрытий. Попав в квартиру, она обнаружила, что в ней снесены перегородки и частично разобрано межэтажное перекрытие пола. Квартира располагается на последнем, пятом этаже. В пятницу, 13 декабря, жильцы вызвали полицию и МЧС, когда вывоз балок перекрытий возобновился.

«Угроза обрушения есть, это подтвердил МЧС, в пятницу был сделан срочный вызов. Сотрудник [МЧС] сказал: «Вы понимаете, что тут опасно находиться, вы столько металла занесли и дали такую нагрузку на потолок квартиры этажом ниже». На сегодняшний день проект [на согласование] так и не подан», – рассказала Яковлева. Она добавила, что сейчас на словах работы приостановлены, но уверенности, что это действительно так, у жильцов нет.

В комитете по охране памятников «Фонтанке» подтвердили, что в ходе мероприятия по контролю 12 декабря сотрудники КГИОП установили, что работы проводятся в отсутствие согласованной проектной документации и без разрешения комитета.


Согласно выписке из Росреестра, владельцем квартиры является Сергей Беляев. Его сын Денис Беляев возглавляет городской комитет по природопользованию. На звонок и сообщение «Фонтанки» чиновник не ответил.

В августе, по словам главы совета дома, Жилкомсервис № 1 Центрального района направлял собственнику предписание приостановить работы до предоставления разрешительной документации, в декабре управляющая компания сделала это повторно.

 


© Фонтанка.Ру

Справка:

Доходный дом князя А.Д. Мурузи, расположенный по адресу Литейный проспект, 24, был построен в 1874 году по проекту гражданского инженера Алексея Серебрякова. Здание является памятником регионального значения. В квартире, где проводится перепланировка, в свое время жил писатель Даниил Гранин.

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