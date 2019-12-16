ДТП на КАД попало на видео. Сначала погиб пешеход, но на этом дело не кончилось

За минувшие выходные, 14 и 15 декабря, в Петербурге и Ленинградской области инспекторы ГИБДД зафиксировали 818 дорожных аварий. В них пострадали 57 человек и погибли трое, причем двое из них – пешеходы.

Как сообщает 16 декабря Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, на дорогах Петербурга за прошедшие два дня было зафиксировано 673 ДТП. Пострадавшие были в 25-ти случаях. Травмы получили 30 человек, в том числе 8 детей. Один человек погиб: автомобиль «Шевроле» на кольцевой автодороге сбил перебегавшего проезжую часть пешехода.

Однако эта авария быстро получила продолжение. Как сообщает «Дорожный инспектор», после ДТП Chevrolet стоял в левой полосе, и в него влетела Niva. «Про то, что ночное время и скоростная трасса, от стресса забыли, знак аварийной остановки не выставили (хоть он на трассе совсем не помогает)!» – отмечают в группе.

Произошедшее попало на видео одного из очевидцев. На записи видно, что водитель «Нивы» попытался уйти от столкновения, но не справился с управлением, машину закрутило, и она врезалась в стоящий «Шевроле». Эта авария стала очередным примером того, насколько опасна остановка на КАД. Как писала ранее «Фонтанка», согласно статистике, в остановившуюся на кольцевой машину врежутся не позднее чем через 5-8 минут.





Видео: Andrey Belov/Youtube

Второй смертельный наезд на пешехода произошел на «Санкт-Петербургском южном полукольце» в Ленобласти. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Водитель с места ДТП скрылся. И в целом за выходные наездов на пешеходов было немало: под колеса угодили как минимум 9 человек. В том числе двоих сбили на автобусной остановке.

Третья авария со смертельным исходом произошла утром 15 декабря на Киевском шоссе в Лужском районе области. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД, около 10:20 на 126-м километре автодороги Петербург – Псков 45-летний мужчина на автомобиле Audi Q3, совершая обгон в разрешенном месте, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 67-летнего водителя. От удара «Лада» выехала на «встречку» и столкнулась с Ford Ecosport, за рулем которого был 56-летний мужчина.

В результате аварии 39-летний пассажир «Лады» скончался на месте. Водителя отечественной легковушки и 54-летнюю пассажирку «Форда» госпитализировали в ЦРБ города Луги в состоянии средней степени тяжести.

Всего в Ленобласти за выходные произошло 145 дорожных аварий, из них с пострадавшими были 19. Травмы получили 27 человек, в том числе трое детей. Два человека погибли. Серьезная авария произошла, к примеру, на дороге Мяглово – трасса «Кола». В столкновении Porsche и Pegeout пострадали двое мужчин. Также на открытой недавно скоростной трассе М-11 «Нева» в аварию попала автоцистерна.