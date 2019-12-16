Пенсии ушли в заморозку до 2023 года. Путин подписал

Президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 16 декабря.

Как писала «Фонтанка», с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы идут на выплаты нынешним пенсионерам. Действующий закон предполагал сохранение схемы до 2022 года. Но теперь её решили продлить до 2023 года.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года», – говорится в документе.

Как писала «Фонтанка», вероятно, что «временная заморозка» будет продлеваться и дальше. Пока наблюдается сложная демографическая ситуация, а экономика показывает весьма скромные темпы роста, сложно представить себе разморозку без серьезного ущерба для нынешних пенсионеров или без роста дотаций Пенсионному фонду со стороны федерального бюджета.



