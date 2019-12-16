Школа на 1175 мест в ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп» готова

ГК «Полис Групп»

В школе на 1175 мест в составе проекта ЖК «Краски лета» идут финальные отделочные работы. Высокую готовность объекта, а также сотрудничество девелопера с властями региона оценил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

«Школа в квартале «Краски лета» – пример параллельного строительства жилья и инфраструктуры в Мурино. Квартал ещё не заселён полностью, а школа уже на вводе в эксплуатацию и примет детей в будущем году. Также это пример доброго сотрудничества ответственного застройщика, региональных властей и Минстроя РФ. Школа построена по программе «Стимул», исполнение которой довольно сложно с технической точки зрения. В этот раз ни одна из сторон соглашения о возведении школы не подвела, все выполнили свои обязательства и жители в результате этого взаимодействия получат яркую хорошую и большую школу», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Напомним, школа в составе проекта комплексного освоения территорий ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп» возводится по государственной программе «Стимул». Высота образовательного учреждения – 4 этажа, общая площадь объекта – 18 604 кв. м. Помимо учебных классов в школе есть два спортивных зала, необходимая мебель и техника.

«Компания «Полис Групп» – является одним из лидеров по строительству социальных объектов в Ленинградской области в рамках сотрудничества с региональными властями. На сегодняшний день построено уже 11 детских садов и 2 школы. Мы продолжаем возводить социальные объекты в наших проектах в 47-м регионе и в городской черте. В ближайшее время подадим документы на получение разрешения на строительство детского сада в уже построенном ЖК «Вернисаж», – прокомментировал председатель совета директоров ГК «Полис Групп» Дмитрий Смирнов.

В общей сложности на 1 декабря 2019 года ГК «Полис Групп» создала более чем 2 620 мест в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. На разных этапах строительства у ГК «Полис Групп» находятся еще несколько объектов социальной инфраструктуры в жилых комплексах Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Вернисаж" – застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте http://tin-group.spb.ru/customers/documents, наш.дом.рф