Главу ФБК Ивана Жданова отпустили после задержания. Причину не объяснили

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова отпустили из полицейского участка после нескольких часов задержания.

Как вечером 16 декабря пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Жданова Владимира Воронина, он пока не знает, с чем был связан такой поступок правоохранителей. По словам специалиста, подобные меры обычно применяются, когда отпущенных из спецприёмников встречает большая «группа поддержки».

Иван Жданов был задержан утром 16 декабря на выходе из одного из спецприёмников Москвы, где он отбывал десять суток административного ареста за пост с призывом собраться у здания Мосгоризбиркома для участия в несанкционированной акции протеста.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального включили в список иностранных агентов. В ответ на это основатели потребовали предоставить полный перечень доказательств.



