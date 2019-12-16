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Бизнес
16.12.2019 17:30
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Украина опровергла договорённости о транзите российского газа с Нового года

Украина опровергла договорённости о транзите российского газа с начала следующего года, об этом 16 декабря сообщает компания "Нафтогаз".

"НАК «Нафтогаз Украины» сообщает, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года на переговорах с Газпромом на данный момент не достигнуто. Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии. О любых достигнутых договоренностях компания сообщит через официальные источники", – говорится в её официальном заявлении.

В минувшую пятницу, 13 декабря, СМИ рассказали о некоторых договоренностях, достигнутых на встрече в Вене. Тогда исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона осталась довольна ходом переговоров. Он подчеркнул, что считает успехом само продолжение общения, хотя и признал, что далеко не все стоящие на повестке вопросы удалось урегулировать.

10-летний договор о транзите российского газа через территорию Украины в страны ЕС прекращается 1 января 2020 года. Новый документ не заключен. «Газпром» настаивает на однолетнем контракте и не намерен платить штраф, который ему присудил Стокгольмский арбитраж. В свою очередь, «Нафтогаз» требует десятилетний контракт и не хочет отказываться от судебных претензий. При этом украинская компания намекает, что не против, если получит долг через большую скидку на прямые поставки газа.


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