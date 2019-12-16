Продавец «Эльдорадо» вынес телефонов на три миллиона и пошёл с ними по городу. До зазываний на улицах его довела игромания

Полиция Петербурга задержала сотрудника-игромана из «Эльдорадо», который украл мобильных телефонов больше чем на три миллиона рублей. Выносил он их поэтапно и на себе.

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, 22-летний продавец-консультант магазина на улице Коллонтай решил воспользоваться близостью к дорогим гаджетам и за 14 дней вынес под одеждой 85 коробок со смартфонами. Выходил через служебный вход. Руководство обнаружило пропажу и 12 ноября обратилось к правоохранителям. Молодой человек почувствовал неладное и тут же скрылся на даче у родителей в городе Кировске. Там его и задержали.

Оказалось, избавлялся от нажитого петербуржец не так изящно, как выносил: продавец ходил по улицам города и предлагал телефоны прохожим. Выручку в основном тратил на погашение микрозаймов, которых накопилось немало. Как объяснил полицейским сам мужчина – просто он игроман. Против консультанта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – кража. Он находится под подпиской о невыезде.



