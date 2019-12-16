Макрон согласился приехать в Москву на День Победы
Французский посол в Москве подтвердила, что Эммануэль Макрон будет среди мировых лидеров, которые станут гостями на праздновании 75-летия Победы в 2020 году.
«Президент сказал, что он будет присутствовать 9 Мая на Дне Победы в Москве», – цитирует 16 декабря заявление Сильви Берманн «Эхо Москвы».
В июле французский президент выразил интерес к посещению парада во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с французским коллегой Флоранс Парли пригласил военнослужащих республики принять участие в параде 9 Мая 2020 года.
Кроме Макрона, в Москву в следующем году приглашены и другие мировые лидеры, включая американского президента Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпиня и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Справка:
В последние годы празднование Дня Победы не часто посещают высокие иностранные лидеры. Так, в этом году, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «никого специально не приглашали», а в 2018-м на торжества прибыли лишь глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом на празднование 75-летия Победы в 2020 году уже приглашены премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, 9 мая в Москве ждут президентов стран СНГ.