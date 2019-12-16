Макрон согласился приехать в Москву на День Победы

Французский посол в Москве подтвердила, что Эммануэль Макрон будет среди мировых лидеров, которые станут гостями на праздновании 75-летия Победы в 2020 году.

«Президент сказал, что он будет присутствовать 9 Мая на Дне Победы в Москве», – цитирует 16 декабря заявление Сильви Берманн «Эхо Москвы».

В июле французский президент выразил интерес к посещению парада во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с французским коллегой Флоранс Парли пригласил военнослужащих республики принять участие в параде 9 Мая 2020 года.

Кроме Макрона, в Москву в следующем году приглашены и другие мировые лидеры, включая американского президента Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпиня и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.



