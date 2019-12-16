ЖК «Сосновка» – лауреат премии «КАИССА-2019»

фото предоставлено пресс-службой «Строительный трест»

Жилой комплекс «Сосновка» от компании «Строительный трест» был признан лучшим проектом на рынке жилья бизнес-класса по итогам XXV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2019».

Торжественная церемония награждения прошла 12 декабря в ресторане «Палкинъ» в центре Санкт-Петербурга. Победители в различных номинациях были определены по результатам голосования экспертного жюри и презентаций участников.

Архитектурно-планировочная композиция ЖК «Сосновка» от «Строительного треста» разработана таким образом, чтобы создать атмосферу клубного дома и ощущение особого пространства для жизни. В доме всего 205 квартир, большая часть из которых двух-, трех- и четырехкомнатные площадью до 190 кв. метров. Квартиры на последнем, пятом, этаже обладают собственными просторными открытыми террасами от 87 до 167 кв. м.

Жилой комплекс «Сосновка» – образец высокого качества кирпичного домостроения. Толщина стен в доме составляет 770 мм. В облицовке фасада здания использован керамогранит и кирпич трех цветов: красный, коричневый и «слоновая кость», что позволило создать сложный и оригинальный рисунок стен.

Входные группы в доме созданы на уровне земли – без ступенек и пандусов. На первом подземном этаже разместились кладовые для хранения вещей жильцов: автомобильных шин, спортивного и походного инвентаря, туристического снаряжения. В двухуровневый подземный паркинг на 310 машиномест можно будет спуститься на лифте из любой секции.

Внутренний закрытый двор жилого комплекса полностью отдан жителям: отсутствие автомобилей, безбарьерная и безопасная жилая среда, комплексное благоустройство, детские площадки и спортивные комплексы, зоны отдыха, дизайнерские ландшафтные композиции, и, конечно, фонтан.

При этом ЖК «Сосновка» обладает отличной транспортной доступностью – за 10 минут можно добраться до развязки с КАД, а за 20 – до исторического центра Санкт-Петербурга. Расстояние до станций метро «Удельная» и «Озерки» составляет 1,4 и 1,8 км соответственно.

Профессиональный конкурс в сфере недвижимости «КАИССА» учрежден в 1995 году Ассоциацией риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью выявления лучших компаний в сфере недвижимости, а также СМИ, журналистов и деятелей рынка недвижимости, которые внесли серьезный вклад в его развитие.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/