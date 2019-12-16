Холдинг РСТИ награжден за вклад в развитие российской экономики

РСТИ (Росстройинвест)

12 декабря в Москве состоялась церемония награждения международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина. Холдинг РСТИ (Росстройинвест) стал лауреатом в номинации «За вклад в развитие экономики».

Награду получил председатель совета директоров холдинга РСТИ Федор Туркин.

За 18 лет существования холдинг построил в Санкт-Петербурге и Ленобласти более 1,5 млн кв. метров жилой, социальной и коммерческой недвижимости. В 2019 году компания вышла на московский рынок с премиальным жилым комплексом «11» (ELEVEN).

РСТИ (Росстройинвест)

Международная премия в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина учреждена журналом «Банковское дело». Премия вручается топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

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