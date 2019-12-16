В Петербурге в розыск объявлена голова Геракла. Во вторник её ждут на экзамене

В операцию по поиску части тела древнегреческого героя вовлечены жители Приморского района Петербурга. Голова сына Зевса отправилась в самостоятельное путешествие и рискует пропустить экзамен по рисунку.

Фото: Екатерина Иванова

Просьбу о помощи Екатерина Иванова разместила на своей странице «ВКонтакте» вечером 15 декабря. «Ищем Геракла!» – написала она и объяснила, что его нарисованная голова в воскресенье была забыта в автобусе по рассеянности дочери-студентки.

Это экзаменационная работа второкурсницы университета промышленных технологий и дизайна. На героя древнегреческих мифов потрачено три месяца, сил – безмерно. Результат стараний не заметить сложно: рисунок прикреплён к планшету размером 50 на 70 см. Около половины седьмого вечера он остался в маршрутке К-91, когда хозяйка вышла на остановке в конце проспекта Авиаконструкторов.





«Мы очень надеемся на новогоднее чудо! Вдруг кто-то приютил этот труд нескольких месяцев у себя на стене», – обращается Екатерина с просьбой откликнуться тех, кто нашёл или видел, и обещает, что «за нами не заржавеет».

Рассказать о голове можно в сообщении Екатерине, но промедление критично. 17 декабря в 11 утра работы начнёт оценивать комиссия. «Фонтанка» попросила компанию-перевозчика «Третий парк» проверить, что за последние сутки находили на маршрутах К-91.

В «Третьем парке» бедой студентки прониклись: «В парк картину не привозили. Ищем дальше, сейчас обзваниваем водителей».