«Яндекс» изучил петербургских водителей: за шесть лет они стали вдвое реже превышать скорость

Петербургские водители стали заметно более аккуратными: сейчас они превышают скорость в два раза реже, чем шесть лет назад. Такой вывод сделали аналитики «Яндекс.Навигатора», проанализировав поведение пользователей: время, в течение которого водители двигались с превышением, сравнили с общим временем поездок.

Как выяснилось, в 2013 году «гонки» занимали 13% от всего времени поездки, а в 2019 году – только 7%, сообщает 16 декабря пресс-служба «Яндекса». При расчётах учитывалось существенное превышение скорости – на 20 км/ч и более.

Аналитики рассматривали только улицы с ограничением скорости в 60 км/ч (как на большинстве улиц Петербурга) и только летние месяцы – чтобы исключить влияние погоды на скорость движения. Автомобили, едущие медленнее 40 км/ч, не учитывались, так как они могли стоять в пробке или парковаться.





Один из факторов, который мог повлиять на дисциплину водителей, – это распространение камер на дорогах Санкт-Петербурга, отмечают в компании.

Статистика нарушений, зафиксированных камерами на ЗСД, демонстрирует аналогичную тенденцию. Если в начале запуска системы наказания «гонщиков» нарушений было очень много (с 24 октября по 2 ноября ГИБДД выписала 107,9 тысячи постановлений), то уже через месяц водители стали более аккуратными (23 ноября по 2 декабря – 33,4 тысячи постановлений).



