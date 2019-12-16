Экс-сотрудники ФСБ остаются без заграничных поездок. Президента это не касается

Владимир Путин подписал закон, запрещающий бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу на срок до пяти лет. Данные об этом 16 декабря появились на официальном портале правовой информации. Ограничения могут вступать в силу со дня увольнения служащего.

Проект был разработан и предложен депутатами от «Единой России». По мнению авторов, запреты на выезд обеспечат безопасность бывших сотрудников спецслужбы, которых якобы особенно часто задерживают, привлекают к ответственности за рубежом и выступают против них с провокациями.

Как отмечает Daily Storm, срок действия запрета для каждого служащего будет устанавливать «федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности». Сегодня право на выезд ограничивают в зависимости от того, имел ли сотрудник доступ к материалам с пометкой «совершенно секретно» или к сведениям особой важности.

Как в разговоре с «Коммерсантом» ранее утверждал один из разработчиков инициативы Эрнест Валеев, за такой шаг выступали в ФСБ. Тогда же он сообщил, что законопроект, ужесточающий правила выезда за рубеж для сотрудников МВД, также уже разработан.



