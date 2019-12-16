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16.12.2019 18:20
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Будет ли грустно без Грусмана. Новый директор обещает Этнографическому три года на взлет

В Этнографическом музее 16 декабря случилась рокировка. Директора с двадцатилетним опытом Владимира Грусмана сменила экс-сотрудница Кунсткамеры Юлия Купина. Несмотря на репутацию «революционера», она намерена действовать плавно. Под вопросом лишь новая должность Грусмана.

Будет ли грустно без Грусмана. Новый директор обещает Этнографическому три года на взлет

Юлия Купина//Официальный сайт Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстакамеры)

В Российском этнографическом музее (РЭМ) 16 декабря произошло событие, которого здесь ждали с лета. Представитель минкульта Наталия Чечель познакомила сотрудников с новым руководителем — экс-замдиректора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) РАН Юлией Купиной. Собрание прошло «динамично», всего за полчаса, рассказали «Фонтанке» сотрудники РЭМ.

«В конференц-зал пригласили всех, за исключением смотрителей, у которых в понедельник выходной. Пришло больше сотни человек, было тесно. Чечель сказала приветственные слова, Владимир Грусман кратко подвёл итоги своей работы, ему подарили цветы», — отмечают собеседники «Фонтанки». Выступление Юлии Купиной сотрудники музея сочли «хорошим»: «Она напомнила, что не чужая музею, сорок лет назад пришла сюда на практику и работала в отделе Поволжья, а позже поддерживала связи, работая в Кунсткамере».

Вопросов Купина попросила ей не задавать. Впрочем, по мнению сотрудников, она намерена более тесно пообщаться с коллективом в ближайшее время — когда будет знакомиться с работой отделов.

«Директор — как шаман между разными мирами»

Назначение Купиной сложно назвать сюрпризом — именно она выглядела фаворитом в сентябре, когда Министерство культуры организовало защиту концепций развития Этнографического. Тогда ведомство официально настаивало на версии: пока мы ищем лишь пути развития; договор Владимира Грусмана, двадцать лет возглавлявшего учреждение, остаётся в силе. Однако уже осенью было понятно, что сценарии выбирают «с прицелом» на будущее директорство, а Грусманом, чей трудовой договор истекает в январе 2020 года, в минкульте недовольны. «Популярность этого музея отстает от его коллекции и роли в российской культуре, — наставляла замминистра Алла Манилова. — Надо начинать себя продвигать. Иначе вас заслонят Русский музей, Эрмитаж, а вы, как артист, все время будете бороться за лучшую мужскую роль второго плана».


Юлия Купина выглядит кандидатурой удачной, как минимум, в силу биографии и опыта. Окончила исторический факультет Ленинградского госуниверситета по специальности «этнография», защитила диссертацию о скульптуре у эвенков. В Музей антропологии и этнографии пришла работать в 1987-м — в отдел этнографии Сибири, затем возглавляла отдел внешних связей и выставок, а потом стала замдиректора. Именно под руководством Купиной в 2015–2016 году Кунсткамера провела ребрендинг на деньги фонда Потанина — создала паблики в соцсетях и фирменный стиль, запустила мобильное приложение и сайт для молодёжи.

«Фонтанке» Юлия Купина рассказала, что посетителям РЭМ не стоит ждать, что у музея, как по мановению волшебной палочки, обновится сайт или появится мобильный интерактив. Всё это — лишь «вершина айсберга», главные задачи более фундаментальны: 

—  Директор, как шаман, находится между разными мирами: между учредителем и коллективом, между финансами и идеями, — считает Купина. — У руководителя музея нет волшебной палочки, революционный путь тут непродуктивен. Мне важно постепенно отстроить современную административную и организационную структуру музея, расширить кадровый состав, поменять модель управления.

По словам Юлии Купиной, не стоит в ближайшее время надеяться и на кардинальную смену экспозиции:

— Мы будем в режиме временных выставок тестировать различные варианты, набирать партнёров. Только после этого можно выходить на такой мощнейший проект, как реконструкция экспозиции. 

В беседе с журналистом новый директор также пообещала, что соблюдёт те сроки, о которых говорила на защите концепций в минкульте: три года на «взлёт» РЭМ, а пять лет — для того, чтобы «набрать высоту и держать её». При этом причин для конфликта между своими прорывными идеями и консервативным коллективом (а именно этого опасались в ведомстве) Купина не видит: «Я из этой среды. На собрании я увидела лица людей, у которых училась и с которыми работала. Коллектив очень сильный. Вообще это некоторый штамп — считать, что сотрудники классических музеев консервативны».

Новый директор обещает работать под девизом «традиционная культура — это современно» и изучать опыт музеев Вены, Амстердама и Аляски, Смитсоновского института в Вашингтоне и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Нацелился РЭМ и на экспансию в российские региональные музеи, где этнографический компонент довольно силён:

— Мы обладаем возможностью выйти в региональные центры культуры и через них проводить полевые исследования, одновременно представляя там с помощью цифровых технологий наши коллекции.

2,5 варианта для Владимира Грусмана

Пока под вопросом остаётся лишь новая должность Владимира Грусмана. На совещании коллективу дали понять, что он остаётся в музее, но в каком статусе — старый и новый директора должны сами определить до среды.

— Я выслушала Владимира Моисеевича и знаю позицию министерства по этому поводу. Я беру тайм-аут до завтрашнего дня, чтобы сделать предложение, которые мы будем конкретно обсуждать. Сейчас вариантов — два с половиной, — пояснила Купина.

Владимир Грусман с «Фонтанкой» побеседовал неохотно, отметив, что пока и сам не знает, какую должность займёт. В обсуждение того, какое наследие он оставляет своей коллеге, бывший руководитель РЭМ углубляться также не стал. 

Владимир Грусман
Владимир Грусман
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

На вопрос, не обидно ли ему покидать должность и считает ли он действия минкульта справедливыми по отношению к себе, собеседник «Фонтанки» ответил риторически:

— Ну а вы-то сами как считаете?.. Пройдет какое-то время — будем говорить на эту тему, — завершил разговор Владимир Грусман.

Владимир Грусман возглавил Этнографический музей двадцать лет назад — в 1999 году, а работал в нем гораздо дольше. Он пришел в тогда еще Государственный музей этнографии народов СССР научным сотрудником в 1974-м, спустя два года после окончания философского факультета ЛГУ. В 1992 году был назначен заместителем директора, в 2008 году получил степень доктора педагогических наук.

Напомним, о предстоящей смене директора заговорили в августе, когда минкульт объявил конкурс концепций развития Этнографического музея. Заявки от кандидатов принимались до 6 сентября — тогда в музее прокомментировать эту информацию не смогли https://calendar.fontanka.ru/articles/8707, начав готовить собственную концепцию и собирать для неё пожелания посетителей. В конце сентября в минкульте прошла защита концепций https://www.fontanka.ru/2019/09/25/168/, но прямым текстом о грядущем назначении нового директора чиновники не говорили. Среди тех, кто участвовал в конкурсе, помимо Грусмана и Купиной числились сотрудник отдела внешних связей музея и доцент СПбГУ Павел Лисицын, завсектором отдела истории, археологии и этнографии Пермского федерального исследовательского центра РАН Александр Черных и директор музея «Невская застава» Анна Яковенко.

Елена Кузнецова, Алина Циопа,

«Фонтанка.ру»

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