Будет ли грустно без Грусмана. Новый директор обещает Этнографическому три года на взлет

В Этнографическом музее 16 декабря случилась рокировка. Директора с двадцатилетним опытом Владимира Грусмана сменила экс-сотрудница Кунсткамеры Юлия Купина. Несмотря на репутацию «революционера», она намерена действовать плавно. Под вопросом лишь новая должность Грусмана.

Юлия Купина//Официальный сайт Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстакамеры)

В Российском этнографическом музее (РЭМ) 16 декабря произошло событие, которого здесь ждали с лета. Представитель минкульта Наталия Чечель познакомила сотрудников с новым руководителем — экс-замдиректора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) РАН Юлией Купиной. Собрание прошло «динамично», всего за полчаса, рассказали «Фонтанке» сотрудники РЭМ.

«В конференц-зал пригласили всех, за исключением смотрителей, у которых в понедельник выходной. Пришло больше сотни человек, было тесно. Чечель сказала приветственные слова, Владимир Грусман кратко подвёл итоги своей работы, ему подарили цветы», — отмечают собеседники «Фонтанки». Выступление Юлии Купиной сотрудники музея сочли «хорошим»: «Она напомнила, что не чужая музею, сорок лет назад пришла сюда на практику и работала в отделе Поволжья, а позже поддерживала связи, работая в Кунсткамере».

Вопросов Купина попросила ей не задавать. Впрочем, по мнению сотрудников, она намерена более тесно пообщаться с коллективом в ближайшее время — когда будет знакомиться с работой отделов.

«Директор — как шаман между разными мирами»

Назначение Купиной сложно назвать сюрпризом — именно она выглядела фаворитом в сентябре, когда Министерство культуры организовало защиту концепций развития Этнографического. Тогда ведомство официально настаивало на версии: пока мы ищем лишь пути развития; договор Владимира Грусмана, двадцать лет возглавлявшего учреждение, остаётся в силе. Однако уже осенью было понятно, что сценарии выбирают «с прицелом» на будущее директорство, а Грусманом, чей трудовой договор истекает в январе 2020 года, в минкульте недовольны. «Популярность этого музея отстает от его коллекции и роли в российской культуре, — наставляла замминистра Алла Манилова. — Надо начинать себя продвигать. Иначе вас заслонят Русский музей, Эрмитаж, а вы, как артист, все время будете бороться за лучшую мужскую роль второго плана».





Юлия Купина выглядит кандидатурой удачной, как минимум, в силу биографии и опыта. Окончила исторический факультет Ленинградского госуниверситета по специальности «этнография», защитила диссертацию о скульптуре у эвенков. В Музей антропологии и этнографии пришла работать в 1987-м — в отдел этнографии Сибири, затем возглавляла отдел внешних связей и выставок, а потом стала замдиректора. Именно под руководством Купиной в 2015–2016 году Кунсткамера провела ребрендинг на деньги фонда Потанина — создала паблики в соцсетях и фирменный стиль, запустила мобильное приложение и сайт для молодёжи.

«Фонтанке» Юлия Купина рассказала, что посетителям РЭМ не стоит ждать, что у музея, как по мановению волшебной палочки, обновится сайт или появится мобильный интерактив. Всё это — лишь «вершина айсберга», главные задачи более фундаментальны:

— Директор, как шаман, находится между разными мирами: между учредителем и коллективом, между финансами и идеями, — считает Купина. — У руководителя музея нет волшебной палочки, революционный путь тут непродуктивен. Мне важно постепенно отстроить современную административную и организационную структуру музея, расширить кадровый состав, поменять модель управления.

По словам Юлии Купиной, не стоит в ближайшее время надеяться и на кардинальную смену экспозиции:

— Мы будем в режиме временных выставок тестировать различные варианты, набирать партнёров. Только после этого можно выходить на такой мощнейший проект, как реконструкция экспозиции.

В беседе с журналистом новый директор также пообещала, что соблюдёт те сроки, о которых говорила на защите концепций в минкульте: три года на «взлёт» РЭМ, а пять лет — для того, чтобы «набрать высоту и держать её». При этом причин для конфликта между своими прорывными идеями и консервативным коллективом (а именно этого опасались в ведомстве) Купина не видит: «Я из этой среды. На собрании я увидела лица людей, у которых училась и с которыми работала. Коллектив очень сильный. Вообще это некоторый штамп — считать, что сотрудники классических музеев консервативны».

Новый директор обещает работать под девизом «традиционная культура — это современно» и изучать опыт музеев Вены, Амстердама и Аляски, Смитсоновского института в Вашингтоне и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Нацелился РЭМ и на экспансию в российские региональные музеи, где этнографический компонент довольно силён:

— Мы обладаем возможностью выйти в региональные центры культуры и через них проводить полевые исследования, одновременно представляя там с помощью цифровых технологий наши коллекции.

2,5 варианта для Владимира Грусмана

Пока под вопросом остаётся лишь новая должность Владимира Грусмана. На совещании коллективу дали понять, что он остаётся в музее, но в каком статусе — старый и новый директора должны сами определить до среды.

— Я выслушала Владимира Моисеевича и знаю позицию министерства по этому поводу. Я беру тайм-аут до завтрашнего дня, чтобы сделать предложение, которые мы будем конкретно обсуждать. Сейчас вариантов — два с половиной, — пояснила Купина.

Владимир Грусман с «Фонтанкой» побеседовал неохотно, отметив, что пока и сам не знает, какую должность займёт. В обсуждение того, какое наследие он оставляет своей коллеге, бывший руководитель РЭМ углубляться также не стал.

Владимир Грусман Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

На вопрос, не обидно ли ему покидать должность и считает ли он действия минкульта справедливыми по отношению к себе, собеседник «Фонтанки» ответил риторически:

— Ну а вы-то сами как считаете?.. Пройдет какое-то время — будем говорить на эту тему, — завершил разговор Владимир Грусман.

Владимир Грусман возглавил Этнографический музей двадцать лет назад — в 1999 году, а работал в нем гораздо дольше. Он пришел в тогда еще Государственный музей этнографии народов СССР научным сотрудником в 1974-м, спустя два года после окончания философского факультета ЛГУ. В 1992 году был назначен заместителем директора, в 2008 году получил степень доктора педагогических наук.

Напомним, о предстоящей смене директора заговорили в августе, когда минкульт объявил конкурс концепций развития Этнографического музея. Заявки от кандидатов принимались до 6 сентября — тогда в музее прокомментировать эту информацию не смогли https://calendar.fontanka.ru/articles/8707, начав готовить собственную концепцию и собирать для неё пожелания посетителей. В конце сентября в минкульте прошла защита концепций https://www.fontanka.ru/2019/09/25/168/, но прямым текстом о грядущем назначении нового директора чиновники не говорили. Среди тех, кто участвовал в конкурсе, помимо Грусмана и Купиной числились сотрудник отдела внешних связей музея и доцент СПбГУ Павел Лисицын, завсектором отдела истории, археологии и этнографии Пермского федерального исследовательского центра РАН Александр Черных и директор музея «Невская застава» Анна Яковенко.

Елена Кузнецова, Алина Циопа,

«Фонтанка.ру»