«Проджект-менеджер с бюджетом от полтриллиона». Максим Соколов пересел на петербургский транспорт с федерального

Смольный анонсировал назначение бывшего главы Минтранса Максима Соколова на должность транспортного и инвестиционного вице-губернатора. Чиновникам предстоит поделить шкуру не убитой отрасли.

Максим Соколов//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Бывшего министра транспорта Максима Соколова в Смольном ждали давно, слухи о его появлении в администрации ходили все последние месяцы. Решилось в понедельник, 16 декабря: губернатор Александр Беглов предложил Законодательному собранию согласовать кандидатуру Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечать он будет за транспорт и инвестиции. «Замены по позиции» не случилось: профильный вице-губернатор Эдуард Батанов остается в правительстве, а место Соколову уступит Олег Марков.

На рабочем совещании правительства 16 декабря Александр Беглов сообщил, что полномочия между действующими вице-губернаторами и новоприбывшим будут распределены уже после утверждения Соколова в Законодательном собрании. Особенность петербургского парламентаризма не дает сомневаться в исходе заседания 18-го числа: именно тогда в повестку с голоса будет внесен этот вопрос.

В данном танце участвуют трое: как рассказал Беглов, в общих чертах полномочия Соколова будут распространяться на транспортную инфраструктуру, инвестиционную политику и туризм. Первые два вопроса на данный момент курирует Батанов; если всерьез предположить, что их целиком передадут Соколову, Эдуард Батанов в должности вице-губернатора целиком сосредоточится на освоении Арктики. В это не верится совсем, намеки приходится искать в формулировках. Если на совещании в Смольном Беглов «вручил» Соколову «транспортную инфраструктуру», то в письме губернатора депутатам, по данным «Фонтанки», значится «транспорт». Тем не менее собеседники издания в отраслевом блоке правительства считают, что основное детище Батанова — транспортную реформу — у него на полпути никто не заберет. Точно так же пока остается только гадать, какие инвестиционные проекты сохранит — если сохранит — за собой Батанов. Пока он продолжает руководить совещаниями по конкретным объектам: очередное состоялось 16 декабря, посвящено оно было реконструкции СКК.

Туризм — вотчина Олега Маркова, который тоже формально пока еще остается на должности вице-губернатора, хотя уже договорился, что займет должность спецпредставителя главы города. «Пока еще я не подписал распоряжение, оно будет подписано позже, – сообщил Беглов 16 декабря. – Олег Александрович продолжает исполнять те обязанности, которые на него возложены».





Профильный комитет, очевидно, перейдет в ведение Максима Соколова, но Марков далеко не уходит. Смену его статуса Беглов объяснил необходимостью большее внимание уделять тем проектам — их порядка десяти — которые Марков вел до сих пор. «Создание соответствующих кластеров, привлечение европейских инвестиций, китайских инвестиций, возможность участия в инвестиционных проектах Российской Федерации, чтобы мы там нашли свое место, – перечислял губернатор. – Эти проекты, которые требуют длительного времени, разработки, переговоров, поездок в те страны, с которыми ведутся переговоры… И самое главное — связи с федеральным структурами, министерствами промышленности, экономики, финансов».

По словам Беглова, Марков будет работать во взаимодействии с комитетом по внешним связям и комитетом по инвестициям. К его проектам относятся идеи в области туризма, в частности развитие круизного направления и редевелопмент промзоны «Горская». В «Пассажирском порте «Морской фасад» подтвердили, что обеими инициативами — расширением самого терминала и созданием собственного оператора – продолжит заниматься Олег Марков.

Максим Соколов, родившийся в 1968 году, был одним из «молодых менеджеров» из команды Валентины Матвиенко. Придя в Смольный в 2004 году, он получил должность председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам. В 2009 году вошел в состав правительства Петербурга и занял должность председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Правда, не задержался и спустя полтора месяца отбыл в Москву, на пост директора департамента промышленности и инфраструктуры кабмина РФ. К слову, на должности главы КЭРППиТ Максима Соколова сменил Евгений Елин, который сейчас является экономическим губернатором Петербурга.

Соколов прославился в Смольном тем, что занимался внедрением энергосберегающих технологий, в том числе оснащал энергосберегающими лампочками само здание правительства. Под руководством вице-губернатора Юрия Молчанова Максим Соколов курировал приход в Петербург крупных иностранных автозаводов – Hyundai, General Motors, Toyota, Nissan; также в то время были запущены проекты строительства нового терминала Пулково, ЗСД, завершенные после его ухода. Другие начинания, как то «Набережная Европы» и Орловский тоннель, в результате не были реализованы.

«Очень честный и чистый человек, никогда не занимался соглашательством», – охарактеризовала Соколова Валентина Матвиенко, провожая его в 2009 году в Москву, но выразила удовлетворение, что тот станет «сильным и мощным лоббистом» Петербурга в федеральном правительстве. С 2012-го Соколов занимал пост министра транспорта, но получил дисциплинарное взыскание за ситуацию с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» и в 2018 году и покинул кабмин. После чего проработал год гендиректором «Группы ЛСР». Возвращение Максима Соколова в Смольный пророчили еще в 2018 году. Тогда сообщалось что бывший министр транспорта участвует в подборе кадров для нового правительства. В частности, должность главы коминвеста получил Роман Голованов, ранее работавший под началом Соколова. Самого экс-министра все последние годы активно сватали на пост градоначальника.

Собеседники «Фонтанки» в городском правительстве обращают внимание на то, что функционал Максима Соколова будет схож с тем, что был во времена Валентины Матвиенко у Юрия Молчанова. Ожидания возлагаются соответствующие. «Проджект-менеджер, который будет привлекать инвестиции и заниматься крупными проектами, – модель, которая понятна и показала эффективность», – говорит собеседник издания.

К таковым информированные источники относят проект широтной магистрали https://www.fontanka.ru/2019/06/10/058, проектирование новых станций метро, а также вторую очередь аэропорта Пулково, необходимость в которой может возникнуть в связи с появлением электронных виз и ожидаемым до конца года вводом режима «открытого неба» https://www.fontanka.ru/2019/12/03/143 : он должен привести в петербургскую гавань иностранные лоукостеры. https://www.fontanka.ru/2019/12/11/049 Именно по этой причине в ведение нового вице-губернатора был также передан туризм. Именно в таких драйверах сейчас нуждается экономика Северной столицы, тогда как 90% проектов, которыми занимается комитет по инвестициям, – это «мелочевка, которая значимых результатов не дает», отмечают собеседники «Фонтанки». «Максим Соколов приходит на проекты, которые в сумме уходят за полтриллиона рублей. Это соответствует масштабу личности и опыта. С министра нельзя на мелочевку перейти», – комментирует собеседник издания.





Бизнес отозвался о возвращении Максима Соколова в Смольный с оптимизмом, но конкретными надеждами, возлагаемыми на чиновника, пока делиться не готов.

«Самые радостные ожидания. Могу отметить очень профессиональный подход, который он продемонстрировал, еще работая в Смольном. Опыт руководства министерством также наверняка поможет в работе, но пока сложно комментировать», – сказал директор по внешним связям «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Виктор Васильев.

В компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом «Пулково», отказались комментировать возвращение Соколова до официального утверждения его кандидатуры.

«Соколов – это хорошо. Направление «транспорт» будет курировать человек, который действительно в этом разбирается, и у которого очень богатый опыт в этой сфере. Помимо этого, у Максима Юрьевича есть прямые контакты и связи с федералами, что может означать новую эпоху для Петербурга по этому направлению», – поделился мнением с «Фонтанкой» один из госслужащих транспортного блока. Другой собеседник в городском правительстве считает, что под руководством Максима Соколова может произойти настоящее аппаратное событие, о котором говорят на совещаниях каждый год: комитет по развитию транспортной инфраструктуры и комитет по благоустройству либо будут объединены, либо одно ведомство передаст другому часть полномочий по содержанию дорог.

Дорожники ждут и других перемен в отрасли. «Сейчас дорожное, жилищное, сетевое и прочие виды строительства разделены, – говорит руководитель ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов. - Вероятно, можно было бы создать один большой строительный блок, где было бы 3 направления: развитие и работа с перспективами, само строительство и непосредственно эксплуатация. Это поможет решить проблему с неувязками программ различных секторов стройки, которые есть сейчас. И по этой схеме чиновники работают, например, в Гамбурге. Такие перемены могли бы кардинально поменять ситуацию. Максим Соколов, на мой взгляд, человек очень опытный и способный к таким реформам. Главное, чтобы после министерской работы, должность петербургского вице-губернатора не показалась ему менее значимой и менее интересной».

«В целом, хочется верить, что человек с федеральным уровнем компетенций, профессионально занимающийся именно транспортными задачами на протяжении многих лет, сможет более эффективно решать городские транспортные проблемы, чем люди, таких возможностей или опыта не имеющие. Это особенно важно, так как перед городом стоит много задач, которые фактически невозможно решить без поддержки со стороны федерального центра, – говорит эксперт транспортного развития территорий ИТП «Урбаника» Илья Резников. – Развитие железнодорожного транспорта в качестве городского и пригородного, строительство метрополитена, взаимодействие с Ленинградской областью. В какой-то мере это и дорожное строительство – крупные мосты и путепроводы через железную дорогу, или, например, КАД-2, который нужен Санкт-Петербургу, но практически целиком может пройти за его пределами».

Резников отмечает, что Петербург стоит перед необходимостью серьёзной трансформации своей транспортной политики. По его мнению, городу, прежде всего, нужно ориентироваться на развитие всех видов общественного транспорта (в том числе наземного), а не на дорожное строительство, которое также должно быть во многом подчинено именно интересам общественного транспорта. «Сможет ли экс-министр транспорта РФ ответить на этот вызов – пока вопрос, так как логика и задачи федеральной транспортной сети несколько иные, чем задачи транспортной системы крупнейшего города», – отмечает эксперт транспортного развития территорий ИТП «Урбаника».

Галина Бояркова, Михаил Грачев, Николай Кудин

«Фонтанка.ру»