Противоречит чести: историка Соколова лишают французского ордена Почетного легиона. Теперь официально

Посол Франции в России заверила, что процедура лишения Олега Соколова высшей награды республики уже начата.

«Все не так просто, но процедура [лишения ордена] уже начата», – цитирует 16 декабря заявление Сильви Берманн «Эхо Москвы».

По ее словам, французская дипмиссия обязана была проинформировать Министерство иностранных дел о несоблюдении этических норм носителем награды, после чего информация была передана канцлеру ордена, который и принимает решение.

Ранее представитель службы по связям с общественностью ордена Почетного легиона Сесиль Кретьен рассказала «Фонтанке», что «орден может быть отозван у иностранца за совершение действий, противоречащих чести или способных нанести ущерб Франции. Соответствующие процедуры прописаны в кодексе». По ее словам, процедура занимает от нескольких месяцев до нескольких лет и является конфиденциальной.



