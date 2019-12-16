Происшествия
Противоречит чести: историка Соколова лишают французского ордена Почетного легиона. Теперь официально
Посол Франции в России заверила, что процедура лишения Олега Соколова высшей награды республики уже начата.
«Все не так просто, но процедура [лишения ордена] уже начата», – цитирует 16 декабря заявление Сильви Берманн «Эхо Москвы».
По ее словам, французская дипмиссия обязана была проинформировать Министерство иностранных дел о несоблюдении этических норм носителем награды, после чего информация была передана канцлеру ордена, который и принимает решение.
Ранее представитель службы по связям с общественностью ордена Почетного легиона Сесиль Кретьен рассказала «Фонтанке», что «орден может быть отозван у иностранца за совершение действий, противоречащих чести или способных нанести ущерб Франции. Соответствующие процедуры прописаны в кодексе». По ее словам, процедура занимает от нескольких месяцев до нескольких лет и является конфиденциальной.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу. В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта. Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.