Мать, выставившая в окно ребёнка, стала фигурантом уголовного дела. Социальных работников проверяют на халатность

После экстремальных экспериментов с маленьким ребёнком в Невском районе Петербурга возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает городской Следственный комитет 16 декабря.

Производство возбуждено в отношении 39-летней матери по 156-й статье УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Утром 14 декабря на Караваевской улице женщина с ребёнком на руках вышвыривала вещи из квартиры на пятом этаже. Соседи вызвали полицейских. Участковый, 28-летний Наиль Исламов ринулся под окна, чтобы, если что, смягчить падение малыша, пока спасатели натягивали тент.

Позже полицейский вместе с сотрудниками МЧС смог попасть в квартиру, где забрал двухлетнюю девочку из рук матери. В доме также находился 12-летний сын.

Горожанку тогда госпитализировали в психиатрическую больницу, а детей доставили в специальное медицинское учреждение. «Проводится доследственная проверка о наличии возможной халатности в действиях должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за указанной семьей», — добавили в СК.



