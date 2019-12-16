Путин и Меркель обсудили транзит газа, «нормандский саммит» и Ливию

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 16 декабря по телефону обсудили итоги саммита в «нормандском» формате, газовые вопросы и ситуацию в Ливии.

Как пишет пресс-служба Кремля, в целом стороны позитивно оценили состоявшиеся в Париже переговоры, на которых согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через территорию Украины с января следующего года и осуществления проекта «Северный поток – 2».

Также лидеры стран обсудили ситуацию в Ливии, где вовсю идут боевые действия между правительственными силами и армией фельдмаршала Хафтара. "Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН", – добавлено в сообщении.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам было принято коммюнике, утверждающее приверженность сторон минским соглашениям от 2015 года. Также там состоялась первая личная встреча президентов РФ и Украины.



