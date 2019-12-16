Объявлены победители конкурса «АРХпроект-2019»

предоставлено Группа ЦДС

В общественно-деловом пространстве «Севкабель Порт» объявлены победители ежегодного Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов для студентов «АРХпроект-2019», учрежденного и организуемого Группой ЦДС.

Конкурс «АРХпроект» состоялся уже в четвертый раз и в этом сезоне был впервые проведен в два этапа. В результате первого, открытого тура из более 200 работ со всей России эксперты выбрали 30 лучших проектов, которые в течение полутора месяцев дорабатывались финалистами под руководством менторов — состоявшихся российских дизайнеров и архитекторов. Менторами конкурса выступили: Степан Липгарт (Liphart Architects), Андрей Люблинский (ВШЭ), Сергей Падалко («Витрувий и сыновья»), Евгений Решетов и Татьяна Синельникова (RHIZOME), Георгий Снежкин («ХВОЯ») и Вячеслав Хомутов (HAUBAUS).

Сквозная тема года – «Внутри и снаружи» – ставила перед студентами проблему взаимодействия публичного и частного пространства в городе. Предложить варианты ее решения конкурсанты могли в одной из трех номинаций конкурса: «Форма обитания» (решение интерьера одной из типовых квартир), «Функция двора» (благоустройство двора многоквартирного дома) и «Орнамент и плоскость» (архитектурное решение фасада детского сада). В шорт-лист каждой из номинаций вошло по 10 проектов, по-своему определявших взаимоотношения внешней и внутренней сторон здания.

предоставлено Группа ЦДС

В номинации «Форма обитания» первое место заняли Артем Агекян и Алина Бодяк (3 курс СПбГАСУ). Второе место – у Екатерины Плетневой (2 курс магистратуры СПбГАСУ), а третье присудили Екатерине Сапроновой (5 курс МАРХИ).

В номинации «Функция двора» победу одержали Анна Малева и Юлия Господинова (4 курс СПбГАСУ). Второе место занял коллектив авторов – Диана Яушева, Евгений Храмов и Татьяна Метелева (4 курс БЛОУ УР «ИМТ»), а на третьем расположились Екатерина Проскура и Евгения Ермошко (5 курс СПбГАСУ).

Победителями номинации «Орнамент и плоскость» стали один из самых активных участников «АРХпроекта» за всю историю конкурса Илья Чуркин (1 курс магистратуры МГСУ) и его соавтор Инна Клименко (1 курс магистратуры МАРХИ). Второе место – у Евгении Ермошко (5 курс СПбГАСУ). На третьем – Екатерина Парфенова, Варвара Петращук и Анастасия Федорова (1 курс СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина).

предоставлено Группа «ЦДС»

Гран-при жюри «АРХпроекта» присудило студентке 1 курса магистратуры Томского государственного архитектурно-строительного университета Дарье Ерофеевой, предложившую многоцветный параметрический фасад в своем проекте детского сада для номинации «Орнамент и плоскость».

Стратегический партнер «АРХпроекта-2019» «Проект Балтия» специальным упоминанием отметил проект «Вдохновляясь природой» Петра Платонова из Воронежского Государственного Технического университета (номинация «Орнамент и плоскость»).

Участники, занявшие первые места, пройдут оплачиваемые стажировки в Группе ЦДС. Призеры и финалисты получили подарки от организаторов и партнеров «АРХпроекта». Обладатель Гран-при конкурса поедет на XVII Венецианскую биеннале архитектуры в мае 2020 года.

Справка о Группе ЦДС