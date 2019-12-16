В Петербурге фонд капитального строительства сменил управляющего

Управляющий подведомственного комитету по строительству Петербурга фонда капстроительства и реконструкции Софья Викулова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы учреждения назначен Арзу Фаталиев.

Информацию «Фонтанке» 16 декабря подтвердила сама Викулова. В настоящее время она находится в отпуске, после окончания которого покинет должность управляющего. В городском комитете по строительству подтвердили, что Фаталиев назначен врио главы фонда. Сам он от комментариев отказался. В ноябре появилась информация, что Фаталиев готовился к этому назначению.

В 2009 году Фаталиев уже работал в фонде — на должности главы департамента жилищного строительства. Затем он перешел в компанию «Петроком», где возглавил общестроительный департамент. Фонд, в том числе, занимается возведением школ, поликлиник и детских садов города.

В 2012 году «Петроком» обрел известность в рамках громкого «трубного дела», когда вскрылось, что подрядчики, в числе которых была и эта компания, при ремонте теплотрасс укладывали бывшие в употреблении газовые трубы. Первоначально следствие оценило ущерб в 3 млрд рублей, затем сумму снизили до 1,5 млн рублей. Андрей Кадкин, который на тот момент занимал должность главы «Петрокома», признал вину и заключил сделку со следствием.





Кроме того, компания являлась подрядчиком реконструкции больницы №40 в Сестрорецке, однако в конце 2017 года контракт с «Петрокомом» расторгли https://www.fontanka.ru/2018/04/04/144/ .

Фонд капстроительства является главным комитета по адресной инвестиционной программе. В 2019 году при корректировке бюджета в связи с задержкой работ программа комитета была сокращена на 9,5 млрд https://www.fontanka.ru/2019/10/01/115/ . В 2020-м она составит порядка 27 млрд.