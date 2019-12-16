«Идите к чертовой матери все вместе взятые!» Как мир фигурного катания сходит с ума после ухода Загитовой

Заявление Алины Загитовой о приостановке карьеры запустило череду публичных разоблачений. В главных ролях — тренер фигуристки Этери Тутберидзе и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Тутберидзе, Загитова, Плющенко//коллаж/Сергей Бобылев/ТАСС/Ирина Бужор/Коммерсантъ

После слов 17-летней Алины Загитовой полетели десятки комментариев деятелей фигурного катания. В основном они носили нейтральный характер. Ничего, казалось бы, криминального не сказали и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Но их слова задели что-то важное в душах тренерского штаба Загитовой.

«Алина пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, – прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены, – объясняла ТАСС Тарасова. – Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки. Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы её услышали. Конечно, она не вернется, я так думаю».

Плющенко был чуть более конкретен в своих оценках, но обошелся только намеками.

«Думаю, пауза в выступлениях Алиной взята, в том числе, и для того, чтобы определиться с тренерами, – заявил он. – Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу, к другим тренерам? Такой вариант не исключаю – Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше – впереди еще много времени, а она мощный спортсмен».





Тем не менее этого хватило, чтобы команда Этери Тутберидзе, обычно доказывающая свою правоту на льду, а не в словесных перепалках, прервала молчание.

«Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем добра и здоровья. Тренерский штаб Тутберидзе», – говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме команды.

Запись лайкнула сама Этери, а хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз в своем инстаграме написал: «По поводу неадекватных комментариев читайте @teamtutberidze_». Стало очевидно, что это реальная позиция тренеров олимпийской чемпионки, а не чья-то злая шутка».

Первым отреагировал Плющенко. Причем сделал он это самостоятельно, без помощи журналистов. Опять же в «Инстаграме» он опубликовал свое масштабное заявление в адрес Тутберидзе, в котором ответил на обвинения и сделал несколько ответных выпадов.

«Не буди лихо, пока оно тихо», – угрожающе начал петербургский спортсмен. Далее он заявил, что никогда не пытался переманить к себе Алину Загитову.

«Если бы я хотел кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только Team Tutberidze. Вы все-таки ничего не попутали?» – подчеркнул он.

Далее Евгений написал, что Алина сама несколько раз обращалась к нему за советами во время шоу в Японии. «На этом все мое мифическое переманивание и закончилось. И напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что Team Tutberidze берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет», – написал Плющенко.





Также Евгений заявил, что большое число детей уходит от Тутберидзе к нему добровольно. «Почему? Не знаете? Не потому ли, что я «не воспитал ни одного своего спортсмена», как размашисто вы расписываете в своём «ответе Чемберлену»? Спасибо‚ конечно, за совет «посещать тренировочный процесс». Для вас, как менеджера, живущего за счёт спортсменов, это, видимо, действительно актуальная тема, то спешу доложить: тренирую я почти каждый день‚ и если вы хотите посмотреть, то добро пожаловать. Не жалко подучить и вас, поделиться опытом», — подчеркнул он.

И намекнул, что сама Тутберидзе исполняет исключительно управленческие функции, а за постановку прыжков, которыми славится школа Этери, у нее отвечают другие люди. Также Плющенко заступился за Тарасову:

«Уважаемая Этери, никакая, даже самая пронзительная степень вашей неудовлетворённости и досады не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой – гения и великого тренера. К любым её решениям, мнению и даже критике нужно бы не только прислушиваться, а быть бесконечно благодарным даже за критику, поскольку критика умнейшего и мудрейшего профессионала идёт только во благо. Если уметь, конечно, слышать, а не обиженно надувать губки… А вам, конечно, тоже желаю добра и здоровья. Причём искренне, а не выдавливая из себя через губу».

Отметим, что когда журналисты дозвонились до самой Тарасовой, то услышали в ответ только брань.

«Идите к чертовой матери все вместе взятые!» – цитирует ее «Говорит Москва».

Интересно, что Алексей Ягудин, который выиграл под руководством Тарасовой золото Олимпиады, поддержал Тутберидзе лайком ее поста, а когда один из подписчиков упрекнул его в этом, спортсмен ответил: «Ну, в жизни есть место для открытий».

скриншот/instagram.com

Итог всеобщей истерики подвел в «Твиттере» другой бывший петербургский фигурист, Максим Траньков: «Блин, во что превратилось фигурное катание?! Околофутбол отдыхает… Грустно… Пишут люди, а стыдно нам (фигуристам. – Прим. ред.) почему-то. Весь мир объехал, и нигде такого г-на нет, стыдобища. Люди, обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»