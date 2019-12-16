Ещё одно ДТП с домом: под удар старого ВАЗа попало здание на Измайловском, второй раз за полгода

Второй раз за день 16 декабря в Петербурге автомобиль въезжает в дом.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на перекрёстке Измайловского проспекта и 1-й Красноармейской улицы ВАЗ-2109 остановился об угол здания, где расположено кафе. Вторая машина с разбитой передней частью стоит на 1-й Красноармейской. По словам очевидцев, авария обошлась без серьёзных травм.

«В 12:20 примерно стукнулись. Он об «Шевроле Авео» по касательной ушел в KFC», – пишет Михаил. «Он после удара с «Шевроле» ушёл в дом, – подтверждает Роман. – За рулём вроде бы девушка сидела, отделалась легким шоком».





Сегодня утром также в угол дома врезался «Мерседес», столкнувшись с «Ауди» на перекрёстке улицы Одоевского и проспекта КИМа. ДТП попало на видео. Пострадал один человек, предполагаемому виновнику 16 лет.

Ровно в тот же дом на Измайловском легковушка влетала в июле этого года, пострадали два человека.