Грета Тунберг передумала ставить мировых лидеров к стенке. Ее не так поняли

Признанная «Человеком года» 16-летняя шведская девочка-экоактивистка извинилась за резкие призывы привлечь к ответственности политиков, виновных в экологических проблемах.

«Вчера я сказала, что мы должны привлечь наших лидеров к ответственности, и, к сожалению, использовала выражение «поставить их у стены». Это Swenglish (соединение шведского и английского. – Прим. ред.): «att st?lla n?gon mot v?ggen» (поставить кого-то у стены), что означает привлечь кого-то к ответственности. <...> Конечно, я прошу прощения, если кто-то неправильно меня понял. <...> Я – как и все школьное забастовочное движение [за экологию] – против любой возможной формы насилия», – написала 16 декабря Тунберг в своем twitter.

Yesterday I said we must hold our leaders accountable and unfortunately said «put them against the wall». That’s Swenglish: «att st?lla n?gon mot v?ggen» (to put someone against the wall) means to hold someone accountable.

