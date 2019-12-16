ГИБДД: В дом на КИМа под долгий красный полетел на «Мерседесе» 16-летний водитель

В аварии с домом в Василеостровском районе Санкт-Петербурга пострадал только один человек – водитель, который стал «орудием судьбы» за нарушение ПДД. Предполагаемый виновник цел и невредим.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 16 декабря около 8:50 на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского, по предварительной информации, мужчина 2003 года рождения (ему, скорее всего, 16 лет) на «Мерседесе» при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с «Ауди Q7» под управлением мужчины 1984 года рождения. Травмы средней степени тяжести получил водитель Audi.

«Много детей и родителей было на перекрёстке, слава Богу, никто серьёзно не пострадал, – рассказывает Николай в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – За рулём был 16 летний парень, который опаздывал в школу на уроки и проехал на уже очень долгий красный».

Действительно, женщину, стоявшую на противоположном углу по Одоевского, от неуправляемой уже «Ауди» отделял метр. Спас её то ли поребрик, то ли столб – машина «споткнулась» об него и развернулась почти на 180 градусов.





На записи регистратора видно, что торопился не только водитель «Мерседеса». Мужчина на «Ауди» выезжал на перекрёсток уже под жёлтый. Впрочем, точные обстоятельства ДТП установят дознаватели.



