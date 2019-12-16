«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» перейдут на электронные ценники в 2020 году: станет меньше ошибок

Компания X5 Retail Group решила исправить ситуацию, при которой сотрудники её сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» 6% своего рабочего времени тратят на вырезание бумажных ценников. С 2020 года они станут электронными.

«Мы планируем внедрять электронные ценники везде. Сейчас мы это делаем как пилот, но мы планируем со следующего года в большинстве магазинов внедрять электронные ценники», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана.

Он добавил, что автоматизация процесса позволит также снизить число ошибок и высвободить время сотрудников для общения с покупателями.

Напомним, что ранее X5 Retail Group достигла предельно допустимой доли рынка в 25% и получила от ФАС запрет открывать в Петербурге новые точки.



