«Язык возможного конкурента или противника»: в Германии потребовали увеличить поддержку преподавания русского языка

Фракция партии «Левые в бундестаге» потребовала разобраться с недостаточной поддержкой русского языка в немецких регионах и направила соответствующий запрос правительству Германии.

По мнению подписантов, нынешнее руководство страны двояко относится к русскому и видит в нём не только «средство взаимопонимания», но и «язык возможного внешнеполитического или военного конкурента или противника».

«Знание русского языка имеет большое значение для компетентности восточноевропейского направления немецкой политики, экономики, науки и гражданского общества. Тот факт, что федеральное правительство недвусмысленно проводит двойственную политику сдерживания и диалога, к сожалению авторов запроса, означает то, что для федерального правительства русский язык выступает не только средством взаимопонимания в диалоге, но также как язык возможного внешнеполитического или военного конкурента или противника», – 16 декабря приводит выдержку из оригинального текста РИА Новости.

Авторами запроса стали депутаты Сара Вагенкнехт, Дитмар Бартш и их сторонники. По их мнению, индикатором ситуации можно считать, например, сокращение программы преподавания русского языка в Институте прикладной лингвистики и перевода Университета Лейпцига со ссылкой на снижение интереса к направлению.





Составители обращения задали правительству почти полсотни вопросов о том, есть ли в его повестке изучение русского немцами и укрепление отношений с Россией, сколько специалистов сегодня имеют право преподавать этот язык и какое количество студентов готово взяться за русский. Отдельное внимание составители письма обратили на то, кто из руководителей страны, помимо Ангелы Меркель, владеет русским и просматривает на нём прессу, а также поинтересовались, волнует ли этот вопрос представителей немецких силовых ведомств.

Тем временем в России вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила не смотреть на Запад и в перспективе отказаться от болонской системы и деления на бакалавриат и магистратуру.