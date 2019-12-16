«Давление было слишком сильным». Пенсионная реформа во Франции приостановлена из-за массовых протестов

Верховный комиссар Жан-Поль Делевое, который был ответственен за проведение пенсионной реформы во Франции, ушел в отставку из-за «слишком сильного давления» общественности.

«Верховный комиссар по пенсионной реформе решил покинуть правительство в понедельник <...> В Елисейском дворце подтвердили отправленное [от Делевое] рукописное письмо Эммануэлю Макрону с просьбой об отставке. Президент республики с сожалением ее принял», – сообщает 16 декабря издание Le Figaro.

В письме говорится, что Делевое ушел, чтобы «не навредить реформе» и из-за того, что давление общества стало «слишком сильным». Комиссар был мишенью для критики профсоюзов и оппозиции. Его отставка означает фактическую приостановку проведения реформы.

Накануне во французских городах возобновились массовые акции протеста против пенсионной реформы. В Париже из-за митингов образовались гигантские пробки, растянувшиеся на сотни километров, а железнодорожники вынуждены были ограничить движение поездов. Протесты проходили и полторы недели назад, однако тогда премьер-министр Эдуар Филипп решил пойти на уступки, согласившись распространить новые правила только на лиц старше 1975 года рождения. Власти хотели создать единую универсальную пенсионную систему, которая ограничивала привилегии для работников отдельных отраслей.

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