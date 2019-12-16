«Мерседес» и «Солярис» встретились на Светлановском и улетели на тротуар. Жертвой стал светофор

Кроссовер и легковушка не поделили перекресток в Калининском районе Петербурга. Обе машины после столкновения оказались на пешеходной зоне.

Авария произошла днем 16 декабря на пересечении Светлановского проспекта с проспектом Луначарского, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их данным, там столкнулись Mercedes-Benz GLS и Hyundai Solaris. На фото видно, что удар пришелся легковушке в левый бок.

В результате оба автомобиля вынесло на тротуар, расположенный на разделительной полосе. «Солярис» вдобавок снес светофор. Судя по фото, водителя легковушки из машины пришлось вызволять спасателям. На месте также работали скорая и реанимация. Информация о пострадавших уточняется. В отдел пропаганды УГИБДД данных об этой аварии пока не поступало.





В комментариях отмечают, что на этом перекрестке часто происходят аварии. При этом нередко машины так же вылетают на пешеходный переход. «30 лет тут живу, и на этом перекрестке замес каждый день», – пишет участник группы Дмитрий.