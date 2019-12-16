Они не могут жить без космоса. В 2019 году хакеры интересовались российскими ракетами и обороной

Больше всего кибератак, которые удалось отразить специалистам, в 2019 году было направлено на ракетно-космическую и оборонную отрасли России. Хакеры искали там хоть какую-нибудь секретную информацию, но иногда «отвлекались» на поиск уязвимостей в сфере химической промышленности.

Как 16 декабря пишут РИА Новости со ссылкой на слова заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова, выбор злоумышленниками этих отраслей связан с тем, что именно они наиболее развиты в России. Сферы сконцентрировали в себе набольшое количество «закрытой информации, в том числе информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну».

За 2019 год специалисты по безопасности получили 182 уведомления об уязвимостях, что позволило предотвратить взломы. Все атаки были отражены. За это время также были заблокированы 12 тысяч зарубежных информационных ресурсов, которые «угрожали интересам» страны.

Тем временем имена россиян пополняют мировые списки киберпреступников. Так, в новом санкционном листе США оказался Максим Якубец, который, как считают в Минфине, является главой хакерской группировки Evil Corp, крадущей деньги с помощью вредоносного ПО Dridex.



