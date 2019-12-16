Исполнить мечту ребёнка может каждый. «Фонтанка» рассказывает, как совершить новогоднее чудо

Покататься в полицейской машине, сходить в планетарий, увидеть море, завести лабрадора или британского котёнка. Маленькая мечта может стать большим делом.

Алексей Константинов/frey25/pixabay.com

Проект петербургского детского хосписа «Мечты сбываются» уже более 15 лет исполняет желания своих подопечных. В этом году ждут подарков почти 130 ребят. Приложить руку к исполнению мечты может каждый, но организаторы предупреждают – совершив добро однажды, остановиться потом невозможно.

Вирус добра

Одна тяжело больная девочка мечтала стать принцессой. Она лежала в больничной палате и воображала себя в красивом платье. Как и полагается принцессе, девочка ждала принца, которого очарует её красота. Однажды к больнице подъехал белый лимузин, из него вышел парень с гитарой. Принц исполнил под окном серенаду и вызволил принцессу из больничных стен. Белый лимузин прокатил пару по улицам города. Девочка в самом красивом платье вернулась в палату и чувствовала себя счастливой.

***

Китайская коляска, выданная Ване государством, заслужила право называться инвалидной. Она испытала на себе прелести петербургских дорог, после двухлетнего пробега её пришлось забинтовать скотчем. Но такая «скорая помощь» не обещает полной безопасности. Однажды из-за неловких рук незнакомца отлетела ручка, в другой раз прямо на прогулке колесо ушло в свободное плавание. Наталье пришлось катить кресло вместе с ребёнком до ближайшей шиномонтажки. Там мужики приварили потерянную деталь.

У Натальи оформлено временное опекунство над десятилетним внуком, через полгода планируется довести процедуру до постоянной основы. Первые годы жизни мама занималась сама с Ваней, тогда Наталья работала на заводе, выходные и отпуска все равно старалась проводить с мальчиком. Потом у невестки закончились силы, и заботу о ребёнке пришлось взять на себя бабушке.

Жизнь Вани и Натальи идёт по строгому расписанию. В будние дни бабушка встаёт в пять утра и к девяти везёт внука на уроки. Для этого ей нужно спустить коляску с пятого этажа хрущёвки, затем из Кировского района приехать в Красносельский, где расположена специализированная школа. Ваня совершает свой жизненный путь на коляске, и если она тяжёлая, раздолбанная и не подходит под индивидуальные особенности, то и путь будет таким же. Пока идут занятия, бабушка успевает сбегать по магазинам, затем в плане бассейн или иппотерапия.

Есть в жизни Натальи и Вани и особое удовольствие — музыка. «Я с детства ему включала музыку. Мы ходим в филармонию один раз в месяц на какой-нибудь детский концерт. На день рождения Ване в хосписе дали абонемент на полгода. Пробовали и на хоккей ходить, но хоккей ему не нужен. Он просто там от одних болельщиков очумевает. А под музыку он улыбается, веселится, хорошее настроение у него всегда», — рассказывает Наталья.

Летом в отделение хосписа на улице Бабушкина приезжал Максим Леонидов. Ване и Наталье очень понравилось его выступление. И когда им предложили поучаствовать в проекте «Мечты сбываются», они загадали побывать на концерте музыканта.

Максим Леонидов и Ваня//из личного архива

3 декабря привычное расписание пришлось нарушить. Вечером Ваня и Наталья приехали на Итальянскую улицу, в Театр музыкальной комедии, чтобы посмотреть мюзикл «Малышка на миллион». Их встретил один из авторов проекта «Мечты сбываются», Павел Крупник. Он помог поднять коляску по ступенькам вверх и заметил, что часть конструкций перемотаны скотчем.

На следующий день после концерта Крупник позвонил Наталье и сказал, чтобы она присматривала новую коляску, а деньги на неё найдутся. «Павел Анатольевич нас встретил, и я даже не знала, что это сподвигнет его помочь с коляской», — вспоминает петербурженка.

Так одна мечта — поход на концерт — привела к исполнению другой. Как говорит сам Крупник, если начинаешь творить благие дела, то остановиться уже не возможно. Этим «вирусом добра» он хочет заразить как можно больше людей. Это и есть его мечта.

***

Тяжело больной мальчик попросил у Деда Мороза стиральную машинку. В течение многих лет за прикованным к постели ребёнком ухаживала мать. Сын не мог больше смотреть на её стёртые до мозолей руки. И когда предоставился шанс попросить о сокровенном, он попросил о бытовом и был счастлив.

Другой мир

Проект «Мечты сбываются» реализуется более 15 лет. Дети с серьёзными заболеваниями пишут свои желания Деду Морозу. В этом году ребята мечтают побывать в полицейском участке, прокатиться в кабине машиниста, изучить мир под микроскопом, поплавать с дельфинами, попасть на тренировку футболистов «Зенита», сходить в планетарий и «Макдоналдс», сняться в «Ералаше». Кто-то хочет щенка овчарки или лабрадора, а кто-то мечтает о британском котёнке.

«Я вижу, что у родителей, которые занимаются этими детьми, нет возможности организовать подарки. Потому что деньги уходят на лекарства и на еду. Обычно папа работает на трех работах. Мама, особенно если есть еще здоровые дети, не понимает, как можно тратить эти деньги, какие подарки?» — рассказывает Павел Крупник.

В списке желаний есть и такие, которые вряд ли бы захотел ребёнок в других жизненных обстоятельствах. Но так сложилось, что кровать с ортопедическим матрасом, специализированный велосипед или электрическая беговая дорожка облегчат жизнь, сделают её более комфортной.

Дети мечтают увидеть мир не только на экране телевизора, чаще всего загадывают путешествия к морю: в Анапу, Турцию, Израиль, Тунис, хотят побывать в Диснейленде, Норвегии, Финляндии.

«Мне не хочется находить двух-трёх олигархов. Для меня важно найти 100 человек по 10 тысяч рублей, а не двух человек по миллиону. Потому что раз в год каждый человек может стать волшебником, на любом уровне, ведь мечты разные», — рассуждает Крупник.

Он признается, что самый кайф проекта — это когда люди не просто жертвуют, а сами выбирают мечту и сами её дарят.

«Есть ребёнок, который не ходит в школу. Его жизнь — это лекарства, больница и врачи. Мир он видит через окно, и вокруг себя он видит только страдающих детей. Он это все понимает. Когда ты приходишь к нему в этот новогодний праздник и исполняешь его мечту, ты видишь благодарный взгляд ребенка. И когда ты делаешь добро, ты не ему это делаешь, ты себе делаешь больше. Потому что получаешь необъяснимый кайф, это положительный наркотик».

Вера в чудо

Тяжело больной мальчик мечтал о часах. Он выбрал классическую модель фирмы «Сокол». Петербуржец Валерий узнал об этом желании с помощью проекта «Мечты сбываются». Но в городских магазинах нужной модели не оказалось. Тогда Валерий позвонил в московский офис. За три дня до Нового года часы прибыли в Петербург. Доставить их помогли друзья, курсирующие между двух столиц.

Валерий вместе с девятилетним сыном и женой отправились к мальчику в больницу. «Сын был шокирован: парень лысый, много приборов, измождённый... Но он увидел его эмоции и понял: надо делать добрые дела», — вспоминает он.

На следующий год сын Валерия сам вызвался подарить подарок. Кажется, он заразился вирусом добра. Новая встреча с мальчиком, мечтавшим о часах, произошла в кафе. Он выглядел, как обычный школьник, и улыбался.

«Почему я захотел в эту историю войти? Потому что не хочу просто давать деньги, — говорит Валерий. — Если будет конкретная ситуация, конкретный кейс, то я его решу. Я точно знаю, что не просто сделал перевод, а ребёнок получил именно то, что хотел. Подарок создал положительные эмоции и веру в то, что мечты сбываются».

***

Тяжело больная девочка мечтала о букете ромашек. Взрослые нашли в середине декабря эти летние полевые цветы. Потому что нет ничего невозможного.

Воплотить мечты ребят можно на сайте www.мечтыдетей.рф. Контакты для связи: 8-800-333-90-06, dreams@kidshospice.ru.

Елена Ваганова, «Фонтанка.ру»