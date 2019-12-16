Карта «Мир» захватывает рынок: в Петербурге выдали почти три миллиона штук

Карта «Мир» стремительно наращивает долю на рынке Петербурга. За девять месяцев национальная платежная система в Северной столице стала популярнее на 40%.

«Увеличению числа карт продолжает способствовать эмиссия карт платежной системы «Мир». За девять месяцев 2019 года число карт национальной платежной системы в СЗФО выросло на 32,4% – до 6,6 млн штук, в том числе в Санкт-Петербурге на 40,3%, до 2,8 млн штук. В результате доля карт «Мир» в регионе выросла до 22,7%, в Санкт-Петербурге – до 19,3%», – сообщили 16 декабря в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Количество и объем всех операций по выпущенным в регионе картам «Мир», размер безналичных трат по ним в январе – сентябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, также почти удвоились. Всего за этот период в СЗФО было совершено 663,1 млн операций на общую сумму 925,6 млрд рублей.

Петербуржцев стимулируют переходить на «Мир» экономией. Например, с 2020 года стоимость проезда в метро будет составлять 55 рублей. При оплате картой «Мир» цена упадет до 40 рублей, а «Единой картой петербуржца» (на базе «Мира») – до 35 рублей.



