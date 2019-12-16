«Не хотим выпускать!» Главу признанного иноагентом ФБК задержали сразу же после выхода из спецприемника

Директор признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией был задержан на выходе из столичного спецприемника, где Иван Жданов отбывал десять суток административного ареста.

«Он должен был освободиться сегодня после 10 суток ареста. Все как обычно: сразу в дверях посадили в автозак», – написала 16 декабря в своем twitter пресс-секретарь фонда и Алексея Навального Кира Ярмыш.

Начальник ждановского штаба на выборах в Мосгордуму Борис Золотаревский также подтвердил информацию о задержании главы ФБК. «Пришел к спецприемнику встречать Ивана Жданова, а тут уже старые знакомые из 2-го оперативного полка. Говорят: «Не хотим выпускать!» – рассказал он в twitter.

Жданова задержали 6 декабря. Хамовнический районный суд Москвы арестовал его на десять суток за пост с призывом собраться у здания Мосгоризбиркома для участия в несанкционированной акции протеста. В его действиях нашли признаки нарушения по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного митинга).

Напомним, что это не первый административный арест директора ФБК. Так, в августе и в сентябре он уже отбывал наказание за призывы выйти на несанкционированный митинг и участие в нем.



