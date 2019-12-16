Президент Эстонии извинилась за главу МВД, назвавшего нового премьера Финляндии "продавщицей"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре со своим финским коллегой Саули Ниинистё 16 декабря попросила прощения за резкие слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который назвал финского премьера Санну Марин «продавщицей» в эфире эстонского радио. Об этом сообщает канцелярия финского президента.

В сообщении говорится, что разговор состоялся по инициативе эстонской стороны в связи с интервью Марта Хельме от 15 декабря.

«Президент Ниинистё по просьбе Кальюлайд передал извинения премьер-министру Санне Марин и правительству Финляндии», – заявили в канцелярии.

Напомним, что Хельме во время интервью Tre Raadio, вспомнив Владимира Ленина, раскритиковал новое правительство Финляндии, назвав его членов неучами и уличными активистами.





Официально комментировать слова эстонского министра Марин не стала, но опубликовала в Twitter запись без упоминания Хельме о важности рабочего класса и возможностях, которые даёт система финского образования.

Главная оппозиционная партия Эстонии «Партия реформ» потребовала отставки Хельме с поста министра внутренних дел. Если это решение не будет принято до вечера понедельника, 16 декабря, партия грозится инициировать голосование о недоверии правительству.

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