Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +3
$ 62.77р
69.94р
16:08 16.12.2019
Расширенный поиск

Авто
16.12.2019 14:40
Печать

Opel вернулся в Россию спустя 5 лет. Машины будут собирать в Калуге или возить из Германии

Opel вернулся в Россию спустя 5 лет. Машины будут собирать в Калуге или возить из Германии

После пятилетнего перерыва в Россию возвращается Opel. С 16 декабря открыт прием заказов на  первые две модели, причем одна из них будет производится в Калуге, а другая – поставляться из Германии.

В опубликованном 16 декабря пресс-релизе компании подчеркивается, что бренд Opel возвращается в Россию в составе французского концерна PSA, имеющего хорошие активы в нашей стране. В частности речь идет о заводе в Калуге, где будет производиться микроавтобус Zafira Life, а также сети дилеров марки Opel, охватывающей на данный момент Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань, Нижневартовск, Тюмень и Ставрополь.

Opel

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Помимо Zafira российской сборки, покупателям на первом этапе будет предложен городской кроссовер Opel Grandland X, который выпускают на заводе в немецком Айзенахе. Несмотря на «заграничное» происхождение, объявленные цены вполне «российские»: стоимость базовой комплектации Enjoy начинается от 1 миллиона 799 тысяч рублей, а максимально «упакованная» Cosmo со спортивными сиденьями, обитыми перфорированной кожей, системой кругового обзора 360 градусов, панорамной крышей, автоматическим парковщиком и бесключевым доступом обойдется всего в 2 миллиона 199 тысяч.


Согласно пресс-релизу, Opel полон решимости на этот раз завоевать российский рынок. Бренд  собирается «постепенно увеличивать присутствие в стране в ближайшие годы, в том числе расширяя ассортимент предлагаемой продукции». Первым таким расширением будет появление в продаже в начале 2020 года грузовых фургонов Opel Vivaro.

Марка Opel покинула Россию в 2015 году вместе с другими брендами General Motors. В 2017 году бренд был продан американцами французскому концерну PSA с условиями постепенного перевода всего модельного ряда с платформ GM на французские. На самом деле это должно положительно повлиять на потребительские качества, так как французские разработки гораздо более современны, чем старые опелевские джиэмовской эпохи.

Но на данный момент обновление коснулось лишь нового Opel Corsa, который пока что в России продавать не обещают.

Opel вернулся в Россию спустя 5 лет. Машины будут собирать в Калуге или возить из Германии

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      16.12.2019 12:28

      Скидка 50 000 рублей на студии в ЖК «Мой мир» от ГК «Полис Групп»

      ГК «Полис Групп» запустила новую акцию. Только до 17 декабря 2019 года при покупке любой студии в жилом комплексе «Мой мир» от ГК «Полис Групп» скидка 50 000 рублей!
      предоставлено ГК "КВС"
      16.12.2019 12:09

      ЖК «Кирилл и Дарья» введен в эксплуатацию

      Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию домов II очереди жилого комплекса «Кирилл и Дарья» на проспекте Маршала Блюхера. Дома сданы в полном соответствии с заявленными сроками.
      ГК «Ленстройтрест»
      16.12.2019 10:44

      В шведском квартале «IQ Гатчина» открылся детский сад

      Дошкольное образовательное учреждение на 120 воспитанников построено ГК «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «IQ Гатчина». Общая площадь трехэтажного здания – более 2800 кв. м. Дизайн внутренних помещений выполнен по мотивам сказки «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен.
      «ArtLine в Приморском»/«Петербургская Недвижимость»
      13.12.2019 20:00

      Количество апартаментов в Петербурге выросло в три раза

      Сейчас на рынке представлено более 10 тысяч апартаментов в 34 отелях: это в три раза больше, чем в конце 2016 года.
      ЖК «Новый Невский»/"ПСК"
      13.12.2019 19:31

      ГК «ПСК» — генеральный спонсор выставки «Архитектурное наследие Петербурга»

      Фотовыставка архитектурных жемчужин Невского проспекта проходит в ноябре и декабре по адресу Невский пр., 114-116 (ТК «Невский Центр»).
      Апарт-комплекс Start/"ПСК"
      13.12.2019 18:50

      Апарт-комплекс START: всё выше и выше

      За два месяца с начала монолитных работ апарт-комплекс START возведён до уровня третьего этажа. Во всех секциях здания ведётся утепление наружных стен уже готовых этажей и обратная засыпка пазух котлована. Работы выполняются точно по графику и до конца года здание будет поднято до 4 этажа.
      Setl Group
      13.12.2019 18:08

      Stockholm – лучший проект премиум-класса на конкурсе «КАИССА»

      Элитный жилой комплекс Stockholm от Setl Group был признан «Лучшим проектом на рынке жилья премиум-класса» на конкурсе «КАИССА-2019». Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 12 декабря.
      «Строительный трест»
      13.12.2019 17:28

      Компания «Строительный трест» – лауреат независимой премии ZAGOROD BEST

      Компания «Строительный трест» стала лауреатом независимой премии ZAGOROD BEST в номинации «За комплексную реализацию загородного проекта»
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      13.12.2019 17:13

      «Главстрой Санкт-Петербург» реализует жилье в 36 корпусе 21 квартала ЖК «Северная долина»

      «Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу корпус № 36, расположенный в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь).
      ГК «Ленстройтрест»
      13.12.2019 16:51

      Жилой квартал «Янила» признан лучшим проектом КОТ в Санкт-Петербурге и ЛО

      12 декабря в Северной столице состоялась церемония награждения XXV ежегодной межрегиональной премии в сфере недвижимости «КАИССА». Голландский квартал «Янила», который ГК «Ленстройтрест» возводит в микрорайоне Янино, был признан победителем в номинации «Лучший проект по комплексному освоению территории».
      Setl Group
      13.12.2019 16:08

      Setl Group – лучший работодатель Санкт-Петербурга

      Холдинг Setl Group стал лучшим работодателем Петербурга на общегородском конкурсе «Признание и Влияние». Организатором выступила «Фонтанка.ру» – самый посещаемый новостной портал Северной столицы*, а победителей определяли посетители сайта.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      13.12.2019 15:21

      Мобильный банк МКБ получил Премию Рунета как приложение года

      МКБ стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Мобильное приложение» года. Эксперты премии оценили новый дизайн приложения «МКБ Онлайн», а также расширение функционала и удобство использования.