Opel вернулся в Россию спустя 5 лет. Машины будут собирать в Калуге или возить из Германии

После пятилетнего перерыва в Россию возвращается Opel. С 16 декабря открыт прием заказов на первые две модели, причем одна из них будет производится в Калуге, а другая – поставляться из Германии.

В опубликованном 16 декабря пресс-релизе компании подчеркивается, что бренд Opel возвращается в Россию в составе французского концерна PSA, имеющего хорошие активы в нашей стране. В частности речь идет о заводе в Калуге, где будет производиться микроавтобус Zafira Life, а также сети дилеров марки Opel, охватывающей на данный момент Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань, Нижневартовск, Тюмень и Ставрополь.

Помимо Zafira российской сборки, покупателям на первом этапе будет предложен городской кроссовер Opel Grandland X, который выпускают на заводе в немецком Айзенахе. Несмотря на «заграничное» происхождение, объявленные цены вполне «российские»: стоимость базовой комплектации Enjoy начинается от 1 миллиона 799 тысяч рублей, а максимально «упакованная» Cosmo со спортивными сиденьями, обитыми перфорированной кожей, системой кругового обзора 360 градусов, панорамной крышей, автоматическим парковщиком и бесключевым доступом обойдется всего в 2 миллиона 199 тысяч.





Согласно пресс-релизу, Opel полон решимости на этот раз завоевать российский рынок. Бренд собирается «постепенно увеличивать присутствие в стране в ближайшие годы, в том числе расширяя ассортимент предлагаемой продукции». Первым таким расширением будет появление в продаже в начале 2020 года грузовых фургонов Opel Vivaro.

Марка Opel покинула Россию в 2015 году вместе с другими брендами General Motors. В 2017 году бренд был продан американцами французскому концерну PSA с условиями постепенного перевода всего модельного ряда с платформ GM на французские. На самом деле это должно положительно повлиять на потребительские качества, так как французские разработки гораздо более современны, чем старые опелевские джиэмовской эпохи.

Но на данный момент обновление коснулось лишь нового Opel Corsa, который пока что в России продавать не обещают.