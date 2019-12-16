«Я что-то не почувствовал». Дед Мороз высказался об изменении климата и заявил, что готов пригласить в гости Грету Тунберг

Дед Мороз предпочитает искусственные ели настоящим. Дома у главного волшебника страны стоит неживое дерево. Об этом дедушка заявил во время пресс-конференции 16 декабря.

«Я настоящие елочки выращиваю, и сердце мое огорчается, когда я вижу их выброшенными после новогодних праздников. И натуральный мех не признаю, поэтому и мой искусственный»,— цитирует Деда Мороза РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у волшебника, как он относится к теории изменения климата. «Когда гости ко мне приезжали и было -47, я что-то это не почувствовал», — прокомментировал дедушка.

Мороз отметил, что он выступает за экологию и готов пригласить в гости Грету Тунберг. Напомним, что шведская 16-летняя девочка-экоактивистка стала человеком года по версии Times.



