ГАТИ пометила 1000 «сосулеопасных» кровель. Смольный внедряет новый инструмент слежки за крышами

Смольный намерен расширить функционал портала паспортизации объектов благоустройства. С его помощью инспекторы надеются отследить случаи появления сосулек на крышах Петербурга.

«Это дополнительный функционал портала паспортизации городской среды, который позволит руководителям органов исполнительной власти и контрольным органам в режиме онлайн получать информацию об очистке от снега и наледей кровель нежилых зданий, находящихся в ведении наших госучреждений, – рассказал глава Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов 16 декабря после рабочего совещания членов правительства. – Дополнительный инструмент оперативного контроля». В качестве нового средства мониторинга ситуации будут использоваться дроны.

Зотов напомнил, что на картографическом сервисе инспекции можно увидеть 1003 потенциально опасных нежилых объекта: в этот список попали те адреса, где были выявлены нарушения в очистке кровель прошлой зимой.

Всего в Петербурге 16037 объектов нежилого фонда, за которыми и следит государственно-административная инспекция. 4874 из них находятся в собственности городских органов власти, 1400 – в федеральной собственности, 9783 из них находятся в частной собственности. Большая часть нарушений – 55% – приходится на федералов, на городские власти – 25%, на бизнес – 20%.





С начала года ГАТИ собрала порядка 80 млн штрафов за неисполнение обязанностей по содержанию и текущему ремонту фасадов. При этом доля фасадов, содержащихся без нарушений, выросла с 26% в 2017 году до 60% в 2019-м.