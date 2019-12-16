В Эстонии требуют отставки главы МВД за нелицеприятные высказывания о финском премьере

Парламентская фракция крупнейшей в Эстонии оппозиционной «Партии реформ» поставила ультиматум действующему правительству в связи с резким высказыванием министра внутренних дел Марта Хельме в адрес нового премьер-министра Санны Марин. Об этом сообщает 16 декабря ERR со ссылкой на председателя партии Каю Каллас.

«Партия реформ» потребовала у премьер-министра Юри Ратаса снять Хельме с должности, в противном случае в адрес правящей коалиции будет выдвинут вотум недоверия. Будучи главой Консервативной народной партии Эстонии, Март Хельме накануне в эфире радиостанции Tre Raadio прошёлся по «красным» (Социал-демократическая партия возглавляет Госсовет Финляндии) и позволил себе назвать финского премьер-министра Санну Марин «продавщицей», а других членов правительства Суоми обозвал «уличными активистами» и «неучами».

Близкую к международному скандалу ситуацию попытался сгладить премьер Юри Ратас, написав в Facebook, что на добрососедские отношения Эстонии и Финляндии не влияет партийный состав правительств. Он также отметил положительное впечатление от первых контактов с новым финским премьером.

«Юри Ратас давно не контролирует происходящее в правительстве. Заявления Марта Хельме вредят международной репутации Эстонии. Это давно уже не внутриполитическая борьба, а ситуация, которая в целом позорит Эстонию», – заявила лидер «Партии реформ» Кая Каллас.





Марин ответила на слова эстонского министра в Twitter. Премьер написала, что Финляндия даёт одинаковые возможности для карьеры даже детям из бедных семей, так что в её стране и кассир может возглавить правительство.

О том, как Санна Марин стала самым молодым действующим премьер-министром в мире, читайте в материале «Фонтанки».