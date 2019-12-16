Демонстрация превосходства ножом в висок. Инициатора массовой драки с приезжими в Петербурге приговорили к колонии

Место в колонии строгого режима готовят для 31-летнего петербуржца, нарушившего ночной покой жителей Васильевского острова. Унижение иностранцев в его исполнении вышло настолько убедительным, что позволило собрать группу без предварительного сговора.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 16 декабря, Василеостровский райсуд признал Игоря Падикова виновным в побоях, причинении лёгкого вреда здоровью и уголовном хулиганстве. Грубым нарушением общественного порядка он обеспокоил жителей Вёсельной в июне, когда около десяти часов вечера не смог разойтись миром со случайными прохожими.

«Демонстрируя своё превосходство над окружающими, игнорируя факт ночного времени, беспричинно спровоцировал конфликт с прохожими, в ходе которого высказывал оскорбления, а затем напал», – описали обстоятельства в суде.

Удар пришёлся в голову 46-летнему приезжему из Киргизии, который ненадолго потерял сознание. Поднявшись, мужчина руками защищался от ножа, но был опрокинут Падиковым, который ударил его ножом в висок.





Вместе с пострадавшим в больницу с резаными ранами на руках попал земляк. Хулиганство оказалось заразительным: на Вёсельной спонтанно действовала группа без предварительного сговора. Как писала «Фонтанка», в побоище отметились семеро.

Падикова приговорили к семи месяцам в колонии строгого режима.