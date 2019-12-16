Петербургские актёры везут в больницы маленьким пациентам новогоднее настроение

В Петербурге стартовал благотворительный марафон «Светлый ангел», в ходе которого маленьким пациентам больниц актёры одного из театров привезут новогоднее настроение.

С 16 декабря между больницами, в которых проходят лечение дети с тяжёлыми, прежде всего онкологическими заболеваниями, начал курсировать театральный автобус: он доставит актёрский коллектив Театра Karlsson Haus, спектакли которого не раз были отмечены высшей театральной наградой – премией «Золотая Маска».

Актёры покажут маленьким пациентам новогоднее представление, специально поставленное для нетипичного пространства, созданное с учётом особенностей места и зрителя, не похожее на обычные «утренники».

«Главная цель проекта – сделать так, чтобы самый сказочный из праздников пришёл и к тем детям, которые по состоянию здоровья не смогут покинуть больничные палаты и отправиться на ёлку», – рассказали организаторы новогоднего марафона «Светлый ангел», которыми третий год выступает Благотворительный фонд «Когда Ты Нужен» совместно с фондом Михаила Баженова.

Первыми зрителями сегодня, 16 декабря, стали дети, проходящие лечение в Санкт-Петербургской педиатрической академии. Также артистов ждут в Центре детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», в ДГБ №1 и др.

Конечно же, маленькие пациенты не останутся без подарков. И это будут не только сладости и напитки, но и полезные, увлекательные вещи, которые скрасят их будни в больнице – развивающие игры и наборы для творчества. Вручать подарки, как и полагается, будут Дед Мороз и Снегурочка.