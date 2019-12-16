Высокая «Газель» перекрыла Южное шоссе. Его «мост глупости» тоже хочет славы

Движение по Южному шоссе в Петербурге днём 16 декабря заблокировала авария, типичная для этой улицы с низким железнодорожным путепроводом.

«Высокая «Газель» намертво застряла под мостом», – сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Мост на Южном шоссе, входящий в список собратьев «моста глупости» с Софийской, состоит из двух частей, и высокий транспорт часто застревает именно под второй преградой, которая немного ниже первой. За последнее время аварии здесь, похоже, участились – или очевидцы стали чаще сообщать о них. Именно этот мост первым из «коллег» открыл счёт в 2019 году, а в октябре под ним красиво вставали уже три «Газели».



