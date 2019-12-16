Происшествия
«Жить будет». В ОСК оценили ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов»
«Адмирал Кузнецов», который загорелся 12 декабря, не получил критических повреждений, поэтому его планируют вернуть в состав ВМФ России.
«Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет», – так 16 декабря состояние корабля описал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в комментарии «Интерфаксу».
По его словам, полную оценку произошедшего пока дать невозможно из-за того, что «продолжается дегазация помещений». Детальный ущерб от возгорания можно будет оценить только через пару недель.
Рахманов также воздержался от комментариев по поводу «восстановления технической готовности крейсера и стоимости работ».
Источники СМИ утверждали, что причиной возгорания стало «попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь».
Справка:
Возгорание на единственном российском авианосце, который с 2018 года находится в ремонтном доке на 35-м судоремонтном заводе, начался утром 12 декабря. В центре судоремонта «Звездочка» сообщали, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ. Там находились гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы. Потушить пожар удалось только к утру 13 декабря.