«Жить будет». В ОСК оценили ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов», который загорелся 12 декабря, не получил критических повреждений, поэтому его планируют вернуть в состав ВМФ России.

«Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет», – так 16 декабря состояние корабля описал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, полную оценку произошедшего пока дать невозможно из-за того, что «продолжается дегазация помещений». Детальный ущерб от возгорания можно будет оценить только через пару недель.

Рахманов также воздержался от комментариев по поводу «восстановления технической готовности крейсера и стоимости работ».

Источники СМИ утверждали, что причиной возгорания стало «попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь».



