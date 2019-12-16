«Приора» сбила двоих на Фильтровском шоссе. За выходные под колеса попали 9 человек, двое – на автобусной остановке

Утром понедельника, 16 декабря, в Пушкинском районе Петербурга под колесами легковушки пострадали двое пешеходов. А за выходные, 14-15 декабря, под машины попали еще как минимум 9 человек, двое из них погибли. Некоторые попадали под колеса, перебегая дорогу в неположенном месте, некоторые – на пешеходных переходах, а двоих сбили на автобусной остановке.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около половины девятого утра 16 декабря в поселке Тярлево 56-летний мужчина на автомобиле LADA Priora сбил двух женщин. Наезд произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома 3 по Фильтровскому шоссе. В результате 80-летняя женщина получила травмы средней тяжести, а 60-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

За выходные же в Петербурге и Ленинградской области произошло как минимум 7 серьезных ДТП с пешеходами, в том числе два смертельных случая. Так, около 15:20 у дома 43 по проспекту Римского-Корсакова 32-летняя женщина на автомобиле Renault сбила 30-летнюю женщину и 8-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемой «зебре». Обоих пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.





Примерно два часа спустя автомобиль Chevrolet сбил пешехода на КАД. ДТП произошло на 85-м километре внутреннего кольца. Как уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на информацию ОБ ДПС №3 ГИБДД, 36-летний водитель «Шевроле» двигался в 3-й полосе, когда сбил перебегавшего кольцевую мужчину. Пешеход погиб на месте.

А поздним вечером субботы под машину угодил еще один пешеход-нарушитель. По данным ГИБДД, в 23:35 на 5-м километре автодороги Ропша – Марьино 34-летний водитель автомобиля Suzuki сбил неизвестного мужчину лет 45 на вид. Пешеход перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Второй смертельный случай произошел утром 15 декабря в Кировском районе Ленобласти. Около 8:25 на 138-м километре Санкт-Петербургского южного полукольца неизвестный водитель на неустановленной машине сбил мужчину лет 50 на вид. От полученных травм тот скончался на месте. Водитель же с места ДТП скрылся, остался только кусок бампера серого цвета.

На кадрах с места ДТП видно пешеходный переход. Но обстоятельства наезда пока выясняет полиция. Водителя разыскивают.

Через несколько часов сбили пешехода в центре Петербурга. По данным ГИБДД, в 11:37 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома 149 по Лиговскому проспекту 33-летний мужчина на автомобиле BMW сбил 43-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиции водитель рассказал, что не увидел пешехода.

Около трех часов дня воскресенья в Ломоносовском районе Ленобласти пешеходы пострадали под колесами автобуса. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, ДТП произошло на федеральной трассе «Нарва» в деревне Витино. Водитель автобуса ПАЗ маршрута №632а, подъезжая к остановке, не справился с управлением и наехал на стоявших на ней в ожидании автобуса пешеходов: мужчину и женщину. Оба получили легкие травмы.

А вечером в Красногвардейском районе Петербурга под машину попал мужчина, решивший перейти дорогу по путепроводу, а не под ним. В 17:11 в районе дома 2 по Шафировскому проспекту, на путепроводе, 55-летний водитель автомобиля Citroen сбил 56-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу слева направо вне пешеходного перехода. В результате он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По словам водителя, переход внезапно выскочил на проезжую часть из-за двигавшегося впереди автомобиля.