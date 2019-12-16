Что смотреть и читать пользователям «ВКонтакте», будут решать привлеченные эксперты

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила тематические ленты в разделе «Рекомендации». Впервые записи по конкретным темам вместе собирают алгоритмы и открытая редакция.

Как сообщает пресс-служба социальной сети 16 декабря, на старте тематических лент будет 11: туризм, фото, наука, кино, музыка, игры, IT, стиль, юмор, арты и спорт. Они отображаются в мобильном приложении, в разделе рекомендаций. Над отбором записей для тематических лент трудятся люди и алгоритмы.

«Экспертом может стать каждый активный пользователь соцсети. Благодаря совместной работе нейросетей и экспертов в тематические ленты попадают только лучшие публикации, а шанс заявить о себе получают и начинающие авторы», – заявили в соцсети.







Для каждой тематической ленты — свой состав, который голосует за или против материалов по своей теме: музыканты следят за самыми интересными новостями из мира музыки, режиссёры и операторы отмечают лучшие публикации про кино, учёные и преподаватели курируют ленту о науке. Чем больше положительных откликов, тем выше алгоритмы поднимут публикацию в «Рекомендациях».





Экспертов, которые не будут проявлять должную активность и собирать жалобы пользователей, обещают разжаловать. Чтобы начать влиять на рекомендации, достаточно быть активным пользователем «ВКонтакте», глубоко знать какую-то тематику и пройти небольшое тестирование. Обновление постепенно появится у всех пользователей в течение нескольких дней.

В середине ноября соцсеть «ВКонтакте» объявила, что введет дизлайки к комментариям и платный доступ по подписке.